Olympia heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Skispringen und Eisschnelllauf

SPORT1 09.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina nehmen immer mehr Fahrt auf. Am Montag stehen fünf Entscheidungen an. Auch Deutschland hat Medaillenchancen. So können Sie Tag 3 bei Olympia 2026 heute live verfolgen.

Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand am 6. Februar geht es nun an den verschiedenen Olympia-Standorten richtig zur Sache. Heute stehen die nächsten fünf Entscheidungen auf dem Programm.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ARD und Eurosport

Stream: sportschau.de, hbomax.com

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan heute: Skispringen und Eisschnelllauf

Ein erstes Highlight bildet der Slopestyle der Frauen im Ski Freestyle. Danach steht im Ski Alpin die Entscheidung in der Kombination Ski an - bestehend aus Abfahrt und Slalom der Männer. Für Deutschland gehen Simon Jocher und Linus Straßer an den Start.

Die dritte Entscheidung des Tages steht vor allem wegen einer Frau im Fokus - im Eisschnelllauf über 1.000 Meter der Frauen startet der niederländische Mega-Star Jutta Leerdam. Außerdem stehen auch Highlights im Skispringen und Snowboard an.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI FREESTYLE: 12.30 Uhr Slopestyle, Frauen

12.30 Uhr Slopestyle, Frauen SKI ALPIN: 14 Uhr Kombination, Männer

14 Uhr Kombination, Männer EISSCHNELLLAUF: 17.30 Uhr 1000m, Frauen

17.30 Uhr 1000m, Frauen SKISPRINGEN: 19 Uhr Normalschanze, Männer

19 Uhr Normalschanze, Männer SNOWBOARD: 19.30 Uhr Big Air, Frauen

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe des Tages: