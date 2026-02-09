Nach der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Mailand am 6. Februar geht es nun an den verschiedenen Olympia-Standorten richtig zur Sache. Heute stehen die nächsten fünf Entscheidungen auf dem Programm.
Olympia heute LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker - Entscheidungen im Skispringen und Eisschnelllauf
Olympia-Highlights heute: Tag 3
Dabei stehen die deutschen Chancen wohl beim Skispringen von der Normalschanze bei den Männern (OLYMPIA ab 10 Uhr im LIVETICKER) am besten. Besonders Philipp Raimund konnte im Training überzeugen und weckte Medaillenhoffnungen. Der 25-Jährige gewann am Sonntagabend die ersten beiden Trainingsdurchgänge in Predazzo, im dritten wurde er Zweiter hinter Weltmeister Marius Lindvik aus Norwegen.
Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ARD und Eurosport
- Stream: sportschau.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Olympia-Plan heute: Skispringen und Eisschnelllauf
Ein erstes Highlight bildet der Slopestyle der Frauen im Ski Freestyle. Danach steht im Ski Alpin die Entscheidung in der Kombination Ski an - bestehend aus Abfahrt und Slalom der Männer. Für Deutschland gehen Simon Jocher und Linus Straßer an den Start.
Die dritte Entscheidung des Tages steht vor allem wegen einer Frau im Fokus - im Eisschnelllauf über 1.000 Meter der Frauen startet der niederländische Mega-Star Jutta Leerdam. Außerdem stehen auch Highlights im Skispringen und Snowboard an.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI FREESTYLE: 12.30 Uhr Slopestyle, Frauen
- SKI ALPIN: 14 Uhr Kombination, Männer
- EISSCHNELLLAUF: 17.30 Uhr 1000m, Frauen
- SKISPRINGEN: 19 Uhr Normalschanze, Männer
- SNOWBOARD: 19.30 Uhr Big Air, Frauen
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe des Tages:
- CURLING: 10.05 Uhr: Mixed, Vorrunde, Session 13, Schweiz – Kanada, Italien – USA, Norwegen – Südkorea, Tschechien – Estland; 18.05 Uhr: Mixed, Halbfinale
- EISHOCKEY: 12.10 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe B, Japan – Italien; 16.40 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe B, Deutschland – Frankreich; 20.40 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe A, Schweiz – USA; 21.10 Uhr: Frauen, Vorrunde, Gruppe A, Kanada – Tschechien
- RODELN: 17 Uhr: Frauen, Einsitzer Lauf 1; 18.35 Uhr: Lauf 2
- EISKUNSTLAUF: 19.20 Uhr: Eistanz/Rhythm Dance, Paare