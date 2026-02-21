Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Sechstes Gold für Kläbo?

Die Olympischen Spiele 2026 biegen auf die Zielgerade ein. Nur noch wenige Medaillenentscheidungen stehen bis zur Schlussfeier am Sonntagabend an.
Olympia-Highlights heute: Tag 15
Der vorletzte Olympia-Wettkampftag beginnt am heutigen Samstag mit dem ersten Durchgang beim Viererbob der Herren (ab 10 Uhr im LIVETICKER).
- TV: ARD und Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Erstmals um Medaillen geht es dann ab 11 Uhr im Langlauf mit dem Massenstart der Herren über 50 Kilometer. In der Königsdisziplin könnte Dominator Johannes Hoesflot Kläbo bereits seine sechste Goldmedaille bei den aktuellen Spielen erreichen – das schaffte vor ihm noch niemand.
Die Skibergsteiger erhalten ebenfalls ihre nächste Chance auf Medaillen. Nach dem Sprint am Donnerstag steht nun die Mixed-Staffel (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.
Letztes Preuß-Rennen - Gold-Chancen im Zweierbob
Mit Spannung erwartet wird auch die letzte Entscheidung im Biathlon: Im Massenstart der Frauen (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER) steht vor allem Franziska Preuß bei ihrem letzten Rennen im Fokus.
Im Zweierbob der Frauen stehen die Chancen auf deutsches Gold sehr gut. Laura Nolte geht mit ihrer Anschieberin Deborah Levi als Führende in die entscheidenden Durchgänge am Samstag. Direkt dahinter liegt Teamkollegin Lisa Buckwitz, womit ein deutscher Doppelerfolg greifbar nah ist.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI LANGLAUF: 11 Uhr 50 km Massenstart, Männer
- SKI FREESTYLE: 11.45 Uhr Aerials, Mixed (2. Finale)
- SKI FREESTYLE: 13.15 Uhr Ski Cross, Männer (Finale)
- SKIBERGSTEIGEN: 13.30 Uhr Staffel, Mixed
- CURLING: 14.05 Uhr Frauen (Platz 3) mit Kanada - USA
- BIATHLON: 14.15 Uhr Massenstart, Frauen
- EISSCHNELLAUF: 16.40 Uhr Massenstart, Männer (Finale)
- EISSCHNELLAUF: 17.05 Uhr Massenstart, Frauen (Finale)
- CURLING: 19.05 Uhr Männer (Finale) mit Großbritannien - Kanada
- SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr Halfpipe, Frauen (Finale)
- EISHOCKEY: 20.40 Uhr Männer (Platz 3)
- BOB: 21.03 Uhr Zweierbob Frauen (4. Lauf)
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht
- BOB: 10 Uhr Viererbob, Männer (1. Lauf)
- SKI FREESTYLE: 10.45 Uhr Aerials, Mixed (1.Finale)
- BOB: 11.57 Uhr Viererbob, Männer (2. Lauf)
- SKI FREESTYLE: 12 Uhr Ski Cross, Männer (Achtelfinale)
- SKI FREESTYLE: 12.35 Uhr Ski Cross, Männer (Viertelfinale)
- SKI FREESTYLE: 12.54 Uhr Ski Cross, Männer (Halbfinale)
- SKI FREESTYLE: 13.10 Uhr Ski Cross, Männer (B-Finale)
- EISSCHNELLAUF: 15 Uhr Massenstart, Männer (1. Halbfinale)
- EISSCHNELLAUF: 15.30 Uhr Massenstart, Männer (2. Halbfinale)
- EISSCHNELLAUF: 15.50 Uhr Massenstart, Frauen (1. Halbfinale)
- EISSCHNELLAUF: 16.30 Uhr Massenstart, Frauen (2. Halbfinale)
- BOB: 19 Uhr Zweierbob Frauen (3. Lauf)