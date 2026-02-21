Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Sechstes Gold für Kläbo?

SPORT1 21.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina gehen in ihren vorletzten Tag. So können Sie Tag 15 live verfolgen.

Die Olympischen Spiele 2026 biegen auf die Zielgerade ein. Nur noch wenige Medaillenentscheidungen stehen bis zur Schlussfeier am Sonntagabend an.

Der vorletzte Olympia-Wettkampftag beginnt am heutigen Samstag mit dem ersten Durchgang beim Viererbob der Herren (ab 10 Uhr im LIVETICKER).

Erstmals um Medaillen geht es dann ab 11 Uhr im Langlauf mit dem Massenstart der Herren über 50 Kilometer. In der Königsdisziplin könnte Dominator Johannes Hoesflot Kläbo bereits seine sechste Goldmedaille bei den aktuellen Spielen erreichen – das schaffte vor ihm noch niemand.

Die Skibergsteiger erhalten ebenfalls ihre nächste Chance auf Medaillen. Nach dem Sprint am Donnerstag steht nun die Mixed-Staffel (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) auf dem Programm.

Letztes Preuß-Rennen - Gold-Chancen im Zweierbob

Mit Spannung erwartet wird auch die letzte Entscheidung im Biathlon: Im Massenstart der Frauen (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER) steht vor allem Franziska Preuß bei ihrem letzten Rennen im Fokus.

Im Zweierbob der Frauen stehen die Chancen auf deutsches Gold sehr gut. Laura Nolte geht mit ihrer Anschieberin Deborah Levi als Führende in die entscheidenden Durchgänge am Samstag. Direkt dahinter liegt Teamkollegin Lisa Buckwitz, womit ein deutscher Doppelerfolg greifbar nah ist.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI LANGLAUF: 11 Uhr 50 km Massenstart, Männer

11 Uhr 50 km Massenstart, Männer SKI FREESTYLE: 11.45 Uhr Aerials, Mixed (2. Finale)

11.45 Uhr Aerials, Mixed (2. Finale) SKI FREESTYLE: 13.15 Uhr Ski Cross, Männer (Finale)

13.15 Uhr Ski Cross, Männer (Finale) SKIBERGSTEIGEN: 13.30 Uhr Staffel, Mixed

13.30 Uhr Staffel, Mixed CURLING: 14.05 Uhr Frauen (Platz 3) mit Kanada - USA

14.05 Uhr Frauen (Platz 3) mit Kanada - USA BIATHLON: 14.15 Uhr Massenstart, Frauen

14.15 Uhr Massenstart, Frauen EISSCHNELLAUF: 16.40 Uhr Massenstart, Männer (Finale)

16.40 Uhr Massenstart, Männer (Finale) EISSCHNELLAUF: 17.05 Uhr Massenstart, Frauen (Finale)

17.05 Uhr Massenstart, Frauen (Finale) CURLING: 19.05 Uhr Männer (Finale) mit Großbritannien - Kanada

19.05 Uhr Männer (Finale) mit Großbritannien - Kanada SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr Halfpipe, Frauen (Finale)

19.30 Uhr Halfpipe, Frauen (Finale) EISHOCKEY: 20.40 Uhr Männer (Platz 3)

20.40 Uhr Männer (Platz 3) BOB: 21.03 Uhr Zweierbob Frauen (4. Lauf)

