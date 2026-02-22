Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Abschluss Olympische Spiele, letzter Wettkampftag

SPORT1 22.02.2026 • 07:00 Uhr Heute ist der letzte Wettkampftag der Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina. Am 16. Wettkampftag stehen die letzten vier Medaillenentscheidungen an. So können Sie Tag 16 live verfolgen.

Nach fünfzehn sportlichen Wettkampftagen steht am heutigen Sonntag der letzte Tag der Olympischen Spiele 2026 an. Von den insgesamt 116 Medaillenentscheidungen sind noch vier Entscheidungen offen, bevor die Winterspiele mit der Feier am Abend abgeschlossen werden (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER).

Im Medaillenspiegel kann aus deutscher Sicht heute in einem der vier Wettbewerbe nachgelegt werden. Das deutsche Viererbob-Quartett möchte im Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo die letzte Goldmedaille mit nach Hause nehmen.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ZDF und Eurosport

: ZDF und Eurosport Stream : sportstudio.de, hbomax.com

: sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die ersten drei Platzierungen werden nach den ersten beiden Durchgängen allesamt von den deutschen Viererbobs belegt. Der Topfavorit Johannes Lochner führt den Wettbewerb an. Das Quartett um Francesco Friedrich liegt auf Platz zwei, während Adam Ammour auf Platz drei lauert. Der dritte Lauf im Eiskanal von Cortina d‘Ampezzo beginnt am Sonntagmorgen (ab 10.00 Uhr). Der alles entscheidende Lauf folgt dann ab 12.12 Uhr (LIVETICKER).

Olympia-Plan: Curling, Langlauf und Eishockey-Traumfinale

Wer das olympische Curling-Turnier der Frauen gewinnt, wird heute zwischen Schweiz und Schweden entschieden. Im Halbfinale haben die schwedischen Curlerinnen überraschend die Topfavoritinnen aus Kanada ausgeschaltet. Die Skandinavierinnen können heute ihre vierte Olympia-Medaille im Curling gewinnen, für die Schweiz wäre es die Erste (ab 11.05 Uhr im LIVETICKER)

Der 50-km-Massenstart-Entscheidung der Frauen schließt die Langlauf-Wettbewerbe der Winterspiele 2026 in Tesero ab (ab 10.00 Uhr im LIVETICKER).

Im Eishockey spielen die Erzrivalen Kanada und USA um die olympische Goldmedaille in Mailand. Die Kanadier kämpfen um ihre 15. Goldmedaille im Eishockey, während die USA-Stars seit 1980 den dritten Olympiasieg einfahren kann.

Das Traumfinale zwischen den Topfavoriten des Turniers beginnt am Sonntag um 14.10 Uhr (LIVETICKER), rund sechs Stunden vor Beginn der Schlussfeier - es ist zugleich die letzte Medaillenentscheidung der Winterspiele 2026.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages: