Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Eishockey Topspiel und Biathlon-Verfolgung

SPORT1 15.02.2026 • 07:00 Uhr Auch heute stehen viele sportliche Highlights bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina an. So können Sie Tag 9 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Acht weitere Wettkampftage sind bei den Olympischen Spiele noch zu gehen. Am neunten Tag der Winterspiele in Mailand und Cortina 2026 stehen zahlreiche Wettbewerbe auf dem Programm, während neun Medaillen-Entscheidungen fallen.

Mit Vorrunden-Duellen im Curling der Männer wird der Tag begonnen. Schon früh am Sonntag stehen dann die ersten Entscheidungen des Tages an. Unter anderem der Frauen-Riesenslalom (ab 10.00 Uhr im LIVETICKER) sowie die Biathlon-Verfolgung der Männer (ab 11.15 Uhr im LIVETICKER).

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ZDF und Eurosport

: ZDF und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan: Biathlon-Verfolgung und Topspiel beim Eishockey

Die Winterspiele starten an diesem Sonntag für die Monobob-Fahrerinnen mit den ersten beiden Läufen. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf Laura Nolte und Lisa Buckwitz (ab 10.00 Uhr im LIVETICKER).

Der Blick richtet sich an diesem Tag ebenfalls auf die Biathlon-Verfolgung der Männer (ab 11.15 Uhr im LIVETICKER). Am Nachmittag startet dann die Verfolgung der Frauen, mit der deutschen Medaillen-Hoffnung Franziska Preuß (14.45 Uhr im LIVETICKER). Bei den Männern gilt Quentin Fillon Maillet aus Frankreich als großer Favorit. Bei den Frauen ist neben Maren Kirkeeide, die den Sprint gewonnen hat, vor allem Lou Jeanmonnot vorne mit dabei.

Auch beim 500-Meter-Eisschnelllauf der Frauen (16.00 Uhr LIVETICKER) geht es um Edelmetall. Die niederländische Favoritin Femke Kok, die die Weltcup-Rangliste anführt, ist auf Goldkurs. Für Team D gehen Sophie Warmuth und Anna Ostlender an den Start. Warmuth belegt in der Weltcup-Rangliste Platz fünf und kann somit von einer Medaille träumen.

Die deutsche männliche Eishockeymannschaft hat wenig Zeit zum Durchatmen. Nach dem Spiel am Samstag gegen Lettland steht das nächste Vorrundenspiel an. Team D trifft auf den Mitfavoriten USA (ab 21.10 im LIVETICKER).

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI ALPIN: 10.00 Uhr Riesenslalom, Frauen (2. Lauf ab 13.30 Uhr)

10.00 Uhr Riesenslalom, Frauen (2. Lauf ab 13.30 Uhr) BIATHLON: 11.15 Uhr Verfolgung, Männer

11.15 Uhr Verfolgung, Männer SKI FREESTYLE: 11.46 Uhr Dual Moguls, Männer

11.46 Uhr Dual Moguls, Männer SKI LANGLAUF: 12.00 Uhr Staffel, Männer

12.00 Uhr Staffel, Männer SNOWBOARD: 14.40 Uhr, Snowboardcross, Mixed

14.40 Uhr, Snowboardcross, Mixed BIATHLON: 14.45 Uhr Verfolgung, Frauen

14.45 Uhr Verfolgung, Frauen EISSCHNELLLAUF: 17.03 Uhr 500m, Frauen

17.03 Uhr 500m, Frauen SKELETON : 18.00 Uhr Olympia, Mixed

: 18.00 Uhr Olympia, Mixed SKISPRINGEN: 18.45 Uhr Großschanze, Frauen (2. Durchgang 19.57 Uhr)

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht