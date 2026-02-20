Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Medaille im Biathlon-Massenstart?

SPORT1 20.02.2026 • 07:00 Uhr Der Olympia-Endspurt ist eröffnet. Drei Tage sind bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina noch zu gehen. So können Sie Tag 14 live verfolgen.

Bei den Olympischen Spielen 2026 werden insgesamt 116 Medaillenentscheidungen getroffen. Nach 13 Wettkampftagen sind noch über 20 Entscheidungen bei den diesjährigen Winterspielen offen.

Der Olympia-Endspurt wird am heutigen Freitag mit Ski Freestyle eingeläutet. Entscheidungen werden in dem Ski-Cross-Wettbewerb der Frauen (ab 13.15 Uhr) sowie im Aerials der Männer (ab 13.30 Uhr) getroffen. Weitere Highlights des Tages sind unter anderem der Biathlon-Massenstart der Männer sowie die Eishockey-Halbfinals der Männer mit den Topteams (LIVETICKER).

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ZDF und Eurosport

: ZDF und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Curling finden heute die Halbfinal-Duelle der Frauen statt (ab 14.05 Uhr im LIVETICKER).

Auch im Eishockey finden heute Halbfinalspiele statt. Der amtierende Olympiasieger aus Kanada kämpft gegen Finnland um den Einzug ins Finale (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Halbfinale spielt die USA gegen den Deutschlandbezwinger Slowakei. (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER).

Olympia-Plan mit Biathlon, Eishockey-Halbfinals und Shorttrack

Aus deutscher Sicht richtet sich der Fokus auf den Biathlon-Massenstart (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER). Bei den Männern steht heute das letzte Olympia-Rennen an. Nach Platz vier in der Staffel gehen Philipp Nawrath, David Zobel und Philipp Horn als Außenseiter ins Rennen.

Am Abend startet der Wettbewerb des Frauen-Zweierbobs mit den ersten beiden Läufen (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Das deutsche Duo mit Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi geht mit Goldambitionen an den Start.

Nach dem Monobob-Krimi, bei dem Nolte an der Goldmedaille vorbeischrammte, möchte sie sich nun das goldene Edelmetall sichern. „Sie vertraut mir, ich vertraue ihr. Deswegen sind wir auch oft unschlagbar“, sagte Nolte.

Die letzten Entscheidungen an diesem Wettkampftag fallen beim Eisschnelllauf in der Männer-Staffel über 5000m sowie beim 1500m-Wettbewerb der Frauen.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI FREESTYLE: 13.15 Uhr Ski Cross, Frauen

13.15 Uhr Ski Cross, Frauen SKI FREESTYLE : 13.30 Uhr Aerials, Männer (1. Finale); 14.30 Uhr Aerials, Männer (2. Finale)

: 13.30 Uhr Aerials, Männer (1. Finale); 14.30 Uhr Aerials, Männer (2. Finale) BIATHLON: 14.15 Uhr Massenstart, Männer

14.15 Uhr Massenstart, Männer EISSCHNELLLAUF: 16.30 Uhr 1500m, Frauen

16.30 Uhr 1500m, Frauen CURLING: 19.05 Uhr Männer (Platz 3) mit Schweiz - Norwegen

19.05 Uhr Männer (Platz 3) mit Schweiz - Norwegen SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr Halfpipe, Männer

19.30 Uhr Halfpipe, Männer SHORTTRACK : 21.29 Uhr Staffel 5000m, Männer

: 21.29 Uhr Staffel 5000m, Männer SHORTTRACK: 22.03 Uhr 1500m, Frauen

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht