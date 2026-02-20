Bei den Olympischen Spielen 2026 werden insgesamt 116 Medaillenentscheidungen getroffen. Nach 13 Wettkampftagen sind noch über 20 Entscheidungen bei den diesjährigen Winterspielen offen.
Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Medaille im Biathlon-Massenstart?
Olympia-Highlights heute: Tag 14
Der Olympia-Endspurt wird am heutigen Freitag mit Ski Freestyle eingeläutet. Entscheidungen werden in dem Ski-Cross-Wettbewerb der Frauen (ab 13.15 Uhr) sowie im Aerials der Männer (ab 13.30 Uhr) getroffen. Weitere Highlights des Tages sind unter anderem der Biathlon-Massenstart der Männer sowie die Eishockey-Halbfinals der Männer mit den Topteams (LIVETICKER).
Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ZDF und Eurosport
- Stream: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Im Curling finden heute die Halbfinal-Duelle der Frauen statt (ab 14.05 Uhr im LIVETICKER).
Auch im Eishockey finden heute Halbfinalspiele statt. Der amtierende Olympiasieger aus Kanada kämpft gegen Finnland um den Einzug ins Finale (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER). Im zweiten Halbfinale spielt die USA gegen den Deutschlandbezwinger Slowakei. (ab 21.10 Uhr im LIVETICKER).
Olympia-Plan mit Biathlon, Eishockey-Halbfinals und Shorttrack
Aus deutscher Sicht richtet sich der Fokus auf den Biathlon-Massenstart (ab 14.15 Uhr im LIVETICKER). Bei den Männern steht heute das letzte Olympia-Rennen an. Nach Platz vier in der Staffel gehen Philipp Nawrath, David Zobel und Philipp Horn als Außenseiter ins Rennen.
Am Abend startet der Wettbewerb des Frauen-Zweierbobs mit den ersten beiden Läufen (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Das deutsche Duo mit Laura Nolte und Anschieberin Deborah Levi geht mit Goldambitionen an den Start.
Nach dem Monobob-Krimi, bei dem Nolte an der Goldmedaille vorbeischrammte, möchte sie sich nun das goldene Edelmetall sichern. „Sie vertraut mir, ich vertraue ihr. Deswegen sind wir auch oft unschlagbar“, sagte Nolte.
Die letzten Entscheidungen an diesem Wettkampftag fallen beim Eisschnelllauf in der Männer-Staffel über 5000m sowie beim 1500m-Wettbewerb der Frauen.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI FREESTYLE: 13.15 Uhr Ski Cross, Frauen
- SKI FREESTYLE: 13.30 Uhr Aerials, Männer (1. Finale); 14.30 Uhr Aerials, Männer (2. Finale)
- BIATHLON: 14.15 Uhr Massenstart, Männer
- EISSCHNELLLAUF: 16.30 Uhr 1500m, Frauen
- CURLING: 19.05 Uhr Männer (Platz 3) mit Schweiz - Norwegen
- SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr Halfpipe, Männer
- SHORTTRACK: 21.29 Uhr Staffel 5000m, Männer
- SHORTTRACK: 22.03 Uhr 1500m, Frauen
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht
- SKI FREESTYLE: 10.00 Uhr Ski Cross, Frauen (Qualifikation), 12.00 Uhr Ski Cross, Frauen (Achtelfinale), 12.35 Uhr Ski Cross, Frauen (Viertelfinale), 12.54 Uhr Ski Cross, Frauen (Halbfinale)
- SKI FREESTYLE: 10.30 Uhr Aerials, Männer (1. Qualifikation), 11:15 Uhr Aerials, Männer (2. Qualifikation)
- CURLING: 14.05 Uhr Halbfinale, Frauen mit Kanada - Schweden, USA - Schweiz,
- EISHOCKEY: 16.40 Uhr Halbfinale, Männer mit Kanada - Finnland; 21.10 Uhr Halbfinale, Männer mit USA - Slowakei
- BOB: 18.00 Uhr Zweierbob, Frauen (1. Lauf); 19.50 Uhr Zweierbob, Frauen (2. Lauf)
- SHORTTRACK: 20.15 Uhr 1500m, Frauen (Viertelfinale); 21.00 Uhr 1500m, Frauen (Halbfinale)