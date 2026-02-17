Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Viertelfinal-Einzug im Eishockey?

SPORT1 17.02.2026 • 07:00 Uhr Sechs Wettkampftage stehen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina noch an. Am elften Tag stehen zahlreiche Wettbewerbe und sieben Medaillenentscheidungen an. So können Sie Tag 11 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Rutschige Angelegenheit: Zahlreiche Wettbewerbe finden heute bei den Olympischen Winterspielen auf dem Eis statt. Die deutschen Curler sind bei den Vorrundenspielen gleich zweimal gefordert.

Unter anderem steht die Teamverfolgung im Eisschnelllauf an, auch im Zweierbob der Männer werden Medaillen verteilt (LIVETICKER), während die Eishockeyteams der Männer um die Qualifikation für die Viertelfinals spielen.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Tag startet früh mit der Nordischen Kombination der Männer von der Großschanze (ab 10.00 Uhr im LIVETICKER). Am frühen Nachmittag stehen für die Kombinierer die zehn Kilometer im Skilanglauf an (ab 13.45 Uhr im LIVETICKER).

Im Snowboard Slopestyle-Wettbewerb stehen ebenfalls die Medaillenentscheidungen an. Für Deutschland geht Annika Morgan in Livigno an den Start (ab 13.00 Uhr im LIVETICKER).

Olympia-Plan: Party on Ice mit Curling, Eishockey und Eisschnelllauf

Die deutschen Eishockey-Männer müssen sich heute in der Playoff-Qualifikation gegen Frankreich behaupten, um ins Viertelfinale einzuziehen. Der Gewinner dieser Partie darf das Viertelfinale gegen die Slowakei bestreiten (ab 12.10 Uhr im LIVETICKER).

Im Eisschnelllauf werden heute in der Teamverfolgung der Männer und Frauen Medaillenentscheidungen fallen. Die Favoritenrolle haben die Teams aus den Niederlanden. Nachdem das deutsche Trio der Männer knapp das Halbfinale verpasste, fährt das Team mit Patrick Beckert, Felix Maly und Fridtjof Petzold um Platz sieben (LIVETICKER).

Im Eiskanal in Cortina d’Ampezzo finden die letzten beiden Zweierbob-Läufe der Männer statt, bei denen das deutsche Duo mit Johannes Lochner und Francesco Friedrich nach den ersten beiden Läufen auf Goldkurs ist (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER).

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

NORDISCHE KOMBINATION: 10.00 Uhr Großschanze; 13.45 Uhr 10km Langlauf, Männer

10.00 Uhr Großschanze; 13.45 Uhr 10km Langlauf, Männer SNOWBOARD: 13.00 Uhr Slopestyle, Frauen

13.00 Uhr Slopestyle, Frauen BIATHLON: 14.30 Uhr Staffel, Männer

14.30 Uhr Staffel, Männer EISSCHNELLLAUF: 16.22 Uhr Teamverfolgung, Männer (3. Platz); 16.28 Uhr Teamverfolgung, Männer (Finale)

16.22 Uhr Teamverfolgung, Männer (3. Platz); 16.28 Uhr Teamverfolgung, Männer (Finale) EISSCHNELLLAUF: 16.41 Uhr Teamverfolgung, Frauen (3. Platz); 16.47 Uhr Teamverfolgung, Frauen (Finale)

16.41 Uhr Teamverfolgung, Frauen (3. Platz); 16.47 Uhr Teamverfolgung, Frauen (Finale) SKI FREESTYLE : 19.30 Uhr Big Air, Männer

: 19.30 Uhr Big Air, Männer BOB: 19.00 Uhr Zweierbob, Männer (3. Lauf); 21.05 Uhr Zweierbob, Männer (4. Lauf)

