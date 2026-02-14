Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Zeitplan - Goldchance für Preuß?

SPORT1 14.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina bieten täglich sportliche Highlights. Auch heute stehen viele Disziplinen auf dem Zeitplan. So können Sie Tag 8 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Am heutigen Samstag, dem achten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, stehen insgesamt zehn Disziplinen und acht Entscheidungen an.

Den Auftakt des Tages macht erneut Curling mit Spielen in der Vorrunde bei den Frauen. Die erste Entscheidung des Tages fällt im Ski Freestyle ab 10.30 Uhr auf der Parallel-Buckelpiste bei den Frauen.

Weitere Entscheidungen am heutigen Tag stehen unter anderem im Langlauf ab 12 Uhr über die 4x7,5 km Staffel der Frauen (LIVETICKER) und im Biathlon Sprint der Frauen (ab 14.45 Uhr) an. Im Skeleton bei den Frauen (ab 18 Uhr) und im Skispringen bei den Männern von der Großschanze (ab 18.45 Uhr) werden ebenfalls Medaillen vergeben.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, hbomax.com

: sportschau.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan: Fokus auf Biathlon und Skispringen

Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick auf den Sprint der Frauen im Biathlon über 7,5 km (LIVETICKER). Neben Franziska Preuß gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer an den Start. Letztere wird ihre Olympia-Premiere feiern. Selina Grotian bekommt eine Pause.

Gold-Chancen bietet auch der Abend, wenn ab 18.45 Uhr das Skispringen der Männer von der Großschanze ansteht (LIVETICKER). Kann Philipp Raimund, Olympiasieger von der Normalschanze, wieder vorne mitmischen, oder holt der Slowene Domen Prevc Gold?

Ab 18 Uhr fällt im Skeleton der Frauen die Entscheidung. Zuvor (ab 17 Uhr) sind die Männer über 500 Meter im Eischnelllauf an der Reihe. Die letzte Entscheidung des Tages ist das Shorttrack-Rennen der Männer über 1.500 Meter.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI FREESTYLE: 10.30 Uhr Parallel-Buckelpiste, Frauen

10.30 Uhr Parallel-Buckelpiste, Frauen SKILANGLAUF: 12.00 Uhr 4x7,5 km Staffel, Frauen

12.00 Uhr 4x7,5 km Staffel, Frauen SKI ALPIN: 10.00 Uhr Riesenslalom, Männer (1. Durchgang 13.30 Uhr)

10.00 Uhr Riesenslalom, Männer (1. Durchgang 13.30 Uhr) BIATHLON: 14.45 Uhr Sprint, Frauen

14.45 Uhr Sprint, Frauen EISSCHNELLAUF: 17.00 Uhr 500 m, Männer

17.00 Uhr 500 m, Männer SKELETON: 18.00 Uhr, Frauen (4. Lauf 19.35)

18.00 Uhr, Frauen (4. Lauf 19.35) SKISPRINGEN: 18.45 Uhr Großschanze, Männer (2. Durchgang 19.57 Uhr)

18.45 Uhr Großschanze, Männer (2. Durchgang 19.57 Uhr) SHORTTRACK: 20.15 Uhr 1.500 Meter, Männer (Finale 22.42 Uhr)

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht