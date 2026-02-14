Am heutigen Samstag, dem achten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, stehen insgesamt zehn Disziplinen und acht Entscheidungen an.
Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Zeitplan - Goldchance für Preuß?
Olympia-Highlights heute: Tag 8
Den Auftakt des Tages macht erneut Curling mit Spielen in der Vorrunde bei den Frauen. Die erste Entscheidung des Tages fällt im Ski Freestyle ab 10.30 Uhr auf der Parallel-Buckelpiste bei den Frauen.
Weitere Entscheidungen am heutigen Tag stehen unter anderem im Langlauf ab 12 Uhr über die 4x7,5 km Staffel der Frauen (LIVETICKER) und im Biathlon Sprint der Frauen (ab 14.45 Uhr) an. Im Skeleton bei den Frauen (ab 18 Uhr) und im Skispringen bei den Männern von der Großschanze (ab 18.45 Uhr) werden ebenfalls Medaillen vergeben.
Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ARD und Eurosport
- Stream: sportschau.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Olympia-Plan: Fokus auf Biathlon und Skispringen
Aus deutscher Sicht richtet sich der Blick auf den Sprint der Frauen im Biathlon über 7,5 km (LIVETICKER). Neben Franziska Preuß gehen Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer an den Start. Letztere wird ihre Olympia-Premiere feiern. Selina Grotian bekommt eine Pause.
Gold-Chancen bietet auch der Abend, wenn ab 18.45 Uhr das Skispringen der Männer von der Großschanze ansteht (LIVETICKER). Kann Philipp Raimund, Olympiasieger von der Normalschanze, wieder vorne mitmischen, oder holt der Slowene Domen Prevc Gold?
Ab 18 Uhr fällt im Skeleton der Frauen die Entscheidung. Zuvor (ab 17 Uhr) sind die Männer über 500 Meter im Eischnelllauf an der Reihe. Die letzte Entscheidung des Tages ist das Shorttrack-Rennen der Männer über 1.500 Meter.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI FREESTYLE: 10.30 Uhr Parallel-Buckelpiste, Frauen
- SKILANGLAUF: 12.00 Uhr 4x7,5 km Staffel, Frauen
- SKI ALPIN: 10.00 Uhr Riesenslalom, Männer (1. Durchgang 13.30 Uhr)
- BIATHLON: 14.45 Uhr Sprint, Frauen
- EISSCHNELLAUF: 17.00 Uhr 500 m, Männer
- SKELETON: 18.00 Uhr, Frauen (4. Lauf 19.35)
- SKISPRINGEN: 18.45 Uhr Großschanze, Männer (2. Durchgang 19.57 Uhr)
- SHORTTRACK: 20.15 Uhr 1.500 Meter, Männer (Finale 22.42 Uhr)
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht
- CURLING: 09.05 Uhr Vorrunde, Frauen mit Italien – China, Großbritannien – Kanada, Schweiz – Japan; 14.05 Uhr Vorrunde, Männer mit Tschechien – Großbritannien, Schweden – China, Schweiz – Kanada, Deutschland – USA; 19.05 Uhr Vorrunde, Frauen mit Kanada – Schweiz, Japan – USA, Südkorea – Dänemark, Italien – Schweden
- EISSCHNELLAUF: 16.00 Uhr Team-Verfolgung, Frauen (Qualifikation)
- EISHOCKEY: 12.10 Uhr, Vorrunde, Männer mit Deutschland – Lettland, Schweden – Slowakei; 16.40 Uhr, Vorrunde, Männer mit Finnland – Italien und Viertelfinale, Frauen mit Kanada - Deutschland; 21.10 Uhr, Viertelfinale, Frauen mit Finnland - Schweiz und Vorrunde, Männer mit USA – Dänemark
- SKI FREESTYLE: 19.30 Uhr, Big Air, Frauen (Qualifikation)
- SHORTTRACK: 21.01 Uhr 1.000 Meter, Frauen; 22.05 Uhr 3.000 Meter, Staffel, Frauen (Halbfinale)