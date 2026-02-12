Der Donnerstag, der sechste Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, hält insgesamt neun Disziplinen und neun Entscheidungen bereit.
Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Zeitplan mit deutschen Goldchancen
Olympia-Highlights heute: Tag 6
Nach dem Auftakt im Curling der Frauen fällt beim Super-G der Frauen ab 11.30 Uhr (LIVETICKER) die erste Medaillenentscheidung des Tages. Weitere Entscheidungen gibt es am heutigen Tag unter anderem im Skilanglauf der Frauen über zehn Kilometer, im Eisschnelllauf der Frauen über 5000 Meter und der Teamstaffel im Rennrodeln.
Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker
- TV: ZDF und Eurosport
- Stream: sportstudio.de, hbomax.com
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Olympia-Plan: Fokus auf Ski Alpin, Rodeln und Eishockey
In Cortina werden ab 11.30 Uhr (im LIVETICKER) beim Super-G der Frauen die ersten Medaillen des Tages vergeben. Auch die doppelte Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher wird an den Start gehen.
Ein deutsches Highlight bietet auch die Teamstaffel im Rodeln ab 18.30 Uhr (im LIVETICKER), wo erstmals bei Olympischen Spielen neben den Einsitzern und dem Doppelsitzer der Männer auch der Doppelsitzer der Frauen Teil der Teamstaffel wird. Die deutsche Auswahl zählt dort zu den Favoriten.
Ein besonderer Fokus aus deutscher Sicht liegt auch auf dem Auftakt der Eishockey-Herren. Das Team um NHL-Superstar und Kapitän Leon Draisaitl steigt mit dem ersten Vorrundenspiel in Gruppe B gegen Dänemark ab 21.10 Uhr (im LIVETICKER) ins Turnier ein.
Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:
- SKI ALPIN: 11.30 Uhr Super-G, Frauen
- SKI FREESTYLE: 12.15 Uhr Moguls, Männer
- SKILANGLAUF: 13.00 Uhr 10km Freistil, Frauen
- SNOWBOARD: 14.56 Uhr Cross, Männer
- EISSCHNELLAUF: 16.30 Uhr 5000m, Frauen
- RODELN: 18.30 Uhr Team Staffel
- SNOWBOARD: 19.30 Uhr Halfpipe, Frauen
- SHORTTRACK: 21.36 Uhr 500m, Frauen
- SHORTTRACK: 21.48 1000m, Männer
Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht
- CURLING: 09.05 Uhr Round Robin, Frauen mit Republik Korea - USA, Japan - Schweden, Italien - Schweiz, Kanada - Dänemark; 14.05 Uhr Round Robin, Männer mit Norwegen - Deutschland, USA - Schweiz, Großbritannien - Schweden; 19.05 Uhr Round Robin, Frauen mit China - Großbritannien, Italien - Republik Korea, Dänemark - Japan, Schweden - USA
- SKELETON: 09.30 Uhr Lauf 1, Männer; 11.08 Uhr Lauf 2, Männer
- SKI FREESTYLE: 10.00 Uhr Moguls Qualifikation, Männer
- SNOWBOARD: 10.00 Uhr SBX Lauf 1, Männer; 10.55 Uhr SBX Lauf 2, Männer; 13.45 Uhr Cross Achtelfinale, Männer; 14.18 Cross Viertelfinale, Männer; 14.39 Uhr Cross Halbfinale, Männer
- EISHOCKEY: 12.10 Uhr Schweiz - Frankreich, Männer, 14.30 Uhr Finnland - Kanada, Frauen, 16.40 Uhr Tschechien - Kanada, Männer, 21.10 Uhr Lettland - USA, Männer, 21.10 Uhr Deutschland - Dänemark, Männer
- Shorttrack: 20.15 Uhr 500m Viertelfinale, Frauen; 20.28 Uhr 1000m Viertelfinale, Männer; 21.00 Uhr 500m Halbfinale, Frauen; 21.07 1000m Halbfinale, Männer; 21.31 Uhr 500m Finale B, Frauen; 21.48 Uhr 1000m Finale B, Männer