Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Zeitplan mit deutschen Goldchancen

SPORT1 12.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina bieten tagtäglich sportliche Highlights. Auch heute stehen viele Disziplinen auf dem Zeitplan. So können Sie Tag 6 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Der Donnerstag, der sechste Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, hält insgesamt neun Disziplinen und neun Entscheidungen bereit.

Nach dem Auftakt im Curling der Frauen fällt beim Super-G der Frauen ab 11.30 Uhr (LIVETICKER) die erste Medaillenentscheidung des Tages. Weitere Entscheidungen gibt es am heutigen Tag unter anderem im Skilanglauf der Frauen über zehn Kilometer, im Eisschnelllauf der Frauen über 5000 Meter und der Teamstaffel im Rennrodeln.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ZDF und Eurosport

: ZDF und Eurosport Stream : sportstudio.de, hbomax.com

: sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan: Fokus auf Ski Alpin, Rodeln und Eishockey

In Cortina werden ab 11.30 Uhr (im LIVETICKER) beim Super-G der Frauen die ersten Medaillen des Tages vergeben. Auch die doppelte Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher wird an den Start gehen.

Ein deutsches Highlight bietet auch die Teamstaffel im Rodeln ab 18.30 Uhr (im LIVETICKER), wo erstmals bei Olympischen Spielen neben den Einsitzern und dem Doppelsitzer der Männer auch der Doppelsitzer der Frauen Teil der Teamstaffel wird. Die deutsche Auswahl zählt dort zu den Favoriten.

Ein besonderer Fokus aus deutscher Sicht liegt auch auf dem Auftakt der Eishockey-Herren. Das Team um NHL-Superstar und Kapitän Leon Draisaitl steigt mit dem ersten Vorrundenspiel in Gruppe B gegen Dänemark ab 21.10 Uhr (im LIVETICKER) ins Turnier ein.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKI ALPIN: 11.30 Uhr Super-G, Frauen

11.30 Uhr Super-G, Frauen SKI FREESTYLE: 12.15 Uhr Moguls, Männer

12.15 Uhr Moguls, Männer SKILANGLAUF: 13.00 Uhr 10km Freistil, Frauen

13.00 Uhr 10km Freistil, Frauen SNOWBOARD: 14.56 Uhr Cross, Männer

14.56 Uhr Cross, Männer EISSCHNELLAUF: 16.30 Uhr 5000m, Frauen

16.30 Uhr 5000m, Frauen RODELN: 18.30 Uhr Team Staffel

18.30 Uhr Team Staffel SNOWBOARD : 19.30 Uhr Halfpipe, Frauen

: 19.30 Uhr Halfpipe, Frauen SHORTTRACK: 21.36 Uhr 500m, Frauen

21.36 Uhr 500m, Frauen SHORTTRACK: 21.48 1000m, Männer

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht