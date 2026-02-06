Schock bei Olympia: Mohr verletzt – Zittern um Big-Air-Start

SID 06.02.2026 • 16:38 Uhr Die Freestyle-Skierin Muriel Mohr verletzte sich im Training in Livigno. Für den Slopestyle-Wettbewerb fällt sie aus. Das Ende ihres Olympia-Traums ist es noch nicht.

Die deutsche Freestyle-Skierin Muriel Mohr wird bei den Olympischen Winterspielen den Slopestyle-Wettbewerb, der am Montag ausgetragen wird, verpassen.

Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag mitteilte, zog sich die 19-Jährige beim Training am Donnerstag nach der Landung eines Sprunges eine Verletzung am linken Knie zu. Bei einer MRT-Untersuchung wurde ein kleiner eingeklemmter Meniskuslappen im linken Knie diagnostiziert.

Mohrs Knie bald wieder belastbar

Am Freitag unterzog sich Mohr in München einem kleinen arthroskopischen Eingriff. Dr. Manuel Köhne, der die Operation durchführte, sagte danach: „Wir haben das eingeklemmte Meniskusstück arthroskopisch entfernt. Das Knie ist stabil und weist keine weiteren Verletzungen auf. Einen positiven Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann das Knie in einigen Tagen wieder voll belastbar sein.“

Mohr gibt die Hoffnung auf einen Start bei den Olympischen Spielen daher noch nicht auf: „Sollte die Heilung positiv verlaufen, werde ich alles versuchen, um in meiner Paradesdisziplin, dem Big Air, starten können.“