Olympia: Nordische Kombination heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker - Letzte Chance auf deutsche Medaille

SPORT1 19.02.2026 • 08:00 Uhr Die deutschen Kombinierer wollen bei den Olympischen Winterspielen 2026 nicht ohne Medaille abreisen. Nun gibt es nur noch eine Chance.

Nach zwei erfolglosen Einzelwettbewerben wollen die deutschen Kombinierer am Donnerstag bei den Olympischen Winterspielen 2026 ihre letzte Chance auf eine Medaille nutzen.

Dann steht die Entscheidung im Teamsprint an, bei welchem die Athleten nach einem Sprung von der Großschanze im Team zu zweit zehn Mal abwechselnd 1,5 Kilometer in der Loipe zurücklegen müssen.

Nordische Kombination bei Olympia heute live: So verfolgen Sie den Teamsprint im Free-TV

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Der Wettkampf startet um 10:00 Uhr mit dem Springen - im Anschluss fällt um 14 Uhr im Langlauf die Entscheidung.

NoKo: Deutschland schon jetzt mit historischer Schlappe

Bereits jetzt sind die Olympischen Wettbewerbe in Predazzo und Tesero eine historische Klatsche für die Kombinierer des DSV.

Zum ersten Mal seit 2010 konnten sich die deutschen Athleten in den Einzelwettbewerben keine Goldmedaille sichern.

Bundestrainer Eric Frenzel sieht das größte Problem beim Skispringen: „Wir kommen auf der Schanze nicht mit den Besten mit, da waren wir heute nicht konkurrenzfähig. Durch die Bank war die Sprungleistung zu schlecht. Das ist ernüchternd“, zitiert die Süddeutsche Zeitung den Goldmedaillengewinner von 2014 und 2018.

Olympia: Ernüchterung bei Rydzek

Altmeister Johannes Rydzek deutete währenddessen bereits an, dass es auch am Donnerstag mit einer deutschen Medaille eng werden könnte.