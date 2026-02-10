Newsticker
Olympia-Rodeln heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutsches Duo im Gold-Duell

Das nächste deutsche Rodel-Gold?

Der deutsche Rodelsport ist nur noch zwei Läufe vom nächsten Edelmetall entfernt. Teamkolleginnen Julia Taubitz und Merle Fräbel liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.
Deutschland holt bei den Olympischen Spielen in Italien seine erste Goldmedaille! Rodler Max Langenhan rast im Cortina Sliding Center mit vier Bestzeiten souverän zum Sieg.
SPORT1
Am Dienstagabend wollen die deutschen Rennrodlerinnen bei den Olympischen Winterspielen 2026 erneut jubeln. Im Eiskanal von Cortina steuert der deutsche Rodelsport auf das nächste Rodel-Gold zu – und auch Silber ist zum Greifen nahe.

Die Entscheidung fällt heute (ab 17:00 Uhr im LIVETICKER), bei der noch zwei weitere Läufe anstehen. Gestartet wird um 17:00 Uhr, der vierte und damit letzte Lauf folgt ab 18:30 Uhr.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Rodeln im Free-TV, Stream & Ticker

Julia Taubitz liegt nach den ersten beiden Läufen am Montag auf Platz eins, während die erst 22 Jahre alte Teamkollegin Merle Fräbel bei ihrem Olympia-Debüt nur 61 Tausendstelsekunden dahinter ist.

Olympische Spiele: Taubitz nutzt Fehler eiskalt aus

Fräbel hatte im ersten Lauf einen Bahnrekord im Cortina Sliding Centre erzielt. Der kleinen Fehler, den sie sich im zweiten Lauf einfing nutze Taubitz dann eiskalt aus „Der zweite Lauf war supergeil. Da war ich im Flow und konnte es echt genießen“, sagte sie zufrieden.

Ihre deutsche Kontrahentin Fräbel ist zuversichtlich und hat für die entscheidenden Läufe einiges vor. „Ich bin noch mit dabei, und nach hinten ist Platz - das gibt natürlich Ruhe. Morgen wird wieder angegriffen“, sagte sie mit einem Lächeln.”

