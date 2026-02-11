Olympia-Rodeln heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Doppel-Gold für Deutschland?

Karina Präg 11.02.2026 • 14:00 Uhr Tobias Wendl und Tobias Arlt peilen bei der Entscheidung im Doppelsitzer einen deutschen Rekord an. Für die Frauen steht die Doppelsitzer-Premiere bei Olympia an.

Tobias Wendl und Tobias Arlt zählen zu den erfolgreichsten Olympioniken Deutschlands. Seit Sotschi brachten die beiden Rodler bereits sechs Goldmedaillen nach Hause (je Doppelsitzer und Team). Bei den Olympischen Winterspielen 2026 winkt ein neuer Rekord: Mit einem weiteren Sieg bei der Entscheidung im Doppelsitzer am Mittwoch würden die beiden an Deutschlands Rekord-Winterolympionikin Natalie Geisenberger vorbeiziehen.

Auch an den Start geht das zweite Männer-Duo, Toni Eggert und Florian Müller. Bei den Frauen fällt ebenfalls die Entscheidung: Dajana Eitberger und Magdalena Matschina werden Team D vertreten. Beide Duos standen beim Weltcup in Park City jeweils ganz oben auf dem Podium. Ob sie auch bei Olympia die Nerven behalten können, wird sich ab 17 Uhr (LIVETICKER) zeigen.

Olympia - Rodeln Doppelsitzer heute: So können Sie die Rennen live im Free-TV sehen

TV : ARD, Eurosport

: ARD, Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutsches Podium bei Olympia-Premiere?

Zum ersten Mal in der Olympischen Geschichte werden auch die Damen im Doppelsitzer an den Start gehen. Mit dem Ziel der Geschlechter-Gleichberechtigung des Rodelverbands FIL gehörte die Disziplin bereits zweimal zum Programm der Olympischen Jugendspiele. Im Sommer 2022 beschloss das IOC die Aufnahme des Frauen-Doppelsitzers in das Olympische Programm der Winterspiele 2026.