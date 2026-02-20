Olympia 2026: Deutschland ist der Pleitenkönig der Spiele!

SID 20.02.2026 • 07:10 Uhr Kurz vor dem Ende der Olympischen Spiele muss das Team D eine bittere Erkenntnis schlucken: Keine Nation holt in Mailand und Cortina so viele vierte Plätze wie Deutschland.

Nah dran ist auch vorbei: Nichts tut bei Olympischen Spielen mehr weh als der vierte Platz. Kein Wunder, dass er gemeinhin „der undankbare“ genannt wird.

Eine Top-Leistung, für die es trotzdem keine Medaille gibt. Wer wüsste das besser als das Team D bei den Winterspielen von Mailand und Cortina?

Keine Nation hat bisher mehr vierte Plätze zu verzeichnen als Deutschland, der Focus schreibt von den „Blechkönigen“.

Olympische Spiele: Elfmal knapp vorbei

Elfmal sind deutsche Athletinnen oder Athleten in den 95 Entscheidungen bis zum späten Donnerstagabend haarscharf am Podest vorbeigeschrammt - Vierter geht’s nicht. Es folgen Norwegen (neun), Gastgeber Italien und die Schweiz (jeweils acht).

Am härtesten hat es die Biathleten erwischt: Vanessa Voigt im Einzel und in der Staffel, dazu noch die Staffel der Männer - dreimal gab es „Holz“.

Die Skispringer verpassten eine Medaille im Mixed Team und im Super Team knapp, somit ist auch der gefeierte Normalschanzen-Olympiasieger Philipp Raimund zweimal Vierter geworden. Zudem erwischte es die Frauen-Staffel im Langlauf, Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle und Tatjana Paller im Skibergsteigen.

Sogar im „Goldkanal“ von Cortina gab es reihenweise Blech: Für die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert/Florian Müller, für Hannah Neise im Skeleton und für Lisa Buckwitz im Monobob.