Olympia 2036+? Neues DOSB-Gremium startet heiße Bewerbungsphase

SID 03.02.2026 • 14:35 Uhr Das Gremium mit Staatsministerin Schenderlein kann eine Wahlempfehlung aussprechen und besitzt damit großen Einfluss auf die deutsche Bewerbung.

Ein sechsköpfiges Gremium unter der Leitung von DOSB-Präsident Thomas Weikert bereitet die Entscheidung über die deutsche Olympiabewerbung im Herbst vor. Wie der Deutsche Olympische Sportbund mitteilte, traf sich die Evaluierungskommission am Montag zu ihrer konstituierenden Sitzung. Neben Weikert gehören dem Kreis Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU), der DOSB-Vorstandsvorsitzende Otto Fricke, die Bundestagsabgeordnete Josephine Ortleb (SPD), Mona Küppers (Präsidentin des Deutschen Segler-Verbandes) und Andreas Michelmann (Präsident des Deutschen Handballbundes) an.

Evaluierungskommission nimmt Konzepte unter die Lupe

Die Evaluierungskommission überprüft die Bewertung der Konzepte und kann der außerordentlichen Mitgliederversammlung des DOSB am 26. September in Baden-Baden eine Wahlempfehlung aussprechen, die allerdings für die Delegierten nicht bindend ist. Kernaufgabe sei es, „das Evaluierungsergebnis zu bestätigen sowie die Einhaltung der vereinbarten Kriterien und deren Nachvollziehbarkeit zu überprüfen“, hieß es in der Mitteilung des DOSB.

Olympia-Interessenten im Check: München vorn, Referenden in Hamburg und NRW noch offen

Interesse an einer Bewerbung für Olympische und Paralympische Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 haben München, Hamburg, Berlin und Nordrhein-Westfalen (Köln-Rhein-Ruhr) hinterlegt. Bislang hat nur München ein Referendum erfolgreich durchgeführt, in Hamburg (31. Mai) und NRW (19. April) stehen die Bürgerbefragungen noch aus. In Berlin ist derzeit kein Referendum geplant. Der DOSB befindet sich bereits in Gesprächen (Continuous Dialogue) mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und gilt damit als offizieller Bewerber.

Countdown zum 4. Juni: Fünf-Punkte-Prüfung mit Kanzleramt-Beteiligung

Bis zum 4. Juni müssen die Städte und Regionen ihre finalen Konzepte beim DOSB einreichen. Diese werden in fünf Kategorien - darunter „internationale Wettbewerbsfähigkeit und nationale Akzeptanz“ - bewertet. Teil des Prozesses sind neben dem DOSB und den olympischen Spitzenverbände Arbeitsgruppen, die unter anderem auch vom Bundeskanzleramt geleitet werden.