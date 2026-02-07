Olympia: Weltstar Snoop Dogg schockt Curling-Duo

Samuel Kucza 07.02.2026 • 11:01 Uhr Snoop Dog sorgt bei den Olympischen Winterspielen für Aufsehen: Der Rapper bittet das britisches Curling-Duo Bruce Mouat und Jennifer Dodds um ein Foto - und feuert das US-Team als Ehrencoach an.

Bei den Olympischen Winterspielen kam es zu einer ungewöhnlichen Begegnung: US-Rapper Snoop Dogg traf auf die britischen Curler Bruce Mouat und Jennifer Dodds – und bat das Duo um ein gemeinsames Foto.

Mouat und Dodds hatten zuvor ihre starke Form unter Beweis gestellt und Schweden mit 7:4 besiegt. Die Begegnung mit dem Weltstar sorgte anschließend für zusätzliche Begeisterung.

Snoop Dogg mischt Olympia auf

„Wir haben ihn in der Halbzeitpause gesehen. Er hat uns um ein Foto gebeten, daher fühle ich mich ziemlich gut“, sagte Mouat laut dem Guardian. Die britische Tageszeitung berichtete, dass nicht nur die beiden Briten vom Auftritt des Musikers geradezu geschockt gewesen seien. Schließlich handele es sich bei der Kombination Rapstar und Curling um ein recht ungewöhnliches Bild.

Auf die Frage, was Snoop denn gesagt habe, erklärte Dodds lachend: „Er hat von Bruce gehört!“

Der Rapper, der eine USA-Jacke mit Bildern des amerikanischen Mixed-Duos trug, tritt bei den Spielen nicht nur als prominenter Zuschauer auf. Snoop fungiert als Ehrentrainer des US-Teams und ist zudem als Sonderkorrespondent für den Sender NBC im Einsatz. Bereits am Mittwoch hatte er die olympische Fackel getragen, nachdem er schon bei den Sommerspielen in Paris zwei Jahre zuvor als Fackelträger im Einsatz gewesen war.

US-Team jubelt mit „Coach Snoop“

Auch sportlich lief es für die Amerikaner: Das US-Duo setzte sich mit 7:5 gegen die Kanadier Brett Gallant und Jocelyn Peterman durch. „Es sind die Olympischen Spiele, und unsere Familie und Freunde sind hier. Snoop Dogg ist hier und feuert uns an“, sagte Korey Dropkin. „Coach Snoop sah heute gut aus.“