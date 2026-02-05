Olympische Flamme in Mailand – Startschuss für Winterspiele

SID 05.02.2026 • 22:20 Uhr Der Fackellauf führt am Freitag vor der Eröffnungsfeier durch die ganze Stadt.

Unter großem Jubel und Applaus von mehreren tausend Menschen ist die Olympische Flamme am Donnerstag rund 24 Stunden vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien in Mailand eingetroffen.

Nach einer Reise über 12.000 km seit der Entzündung der Flamme am 26. November auf der griechischen Halbinsel Peleponnes trug die italienische Ballerina Nicoletta Manni die Fackel bei regnerischem Wetter auf die Piazza del Duomo vor den Mailänder Dom.

Fackellauf führt Flamme durchs Stadtzentrum bis ins San Siro

Der Olympische Fackellauf führt die Flamme am Freitag noch durch die gesamte Stadt. Dabei passiert das Feuer auch das San-Siro-Stadion, in dem die Eröffnungsfeier stattfinden wird.