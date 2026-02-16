Oranje-Stars im Medaillenrausch auf dem Eis

SID 16.02.2026 • 13:47 Uhr Dominant im Shorttrack, erfolgreich im Eisschnelllauf: Die Niederlande beweisen auch in Mailand ihre Stärke auf dem Eis.

Die Kufen-Stars der Niederlande dominieren bei den Olympischen Winterspielen in Mailand weiter die Shorttrack-Wettbewerbe. Am Montag gewann Xandra Velzeboer das 1000-m-Rennen und jubelte nach dem Triumph über 500 m bereits über ihr zweites Gold in Norditalien. Velzeboer, Staffel-Olympiasiegerin von Peking, verwies über 1000 m in 1:28,437 Minuten die kanadische Vize-Weltmeisterin Courtney Sarault und Kim Gilli aus Südkorea auf die Plätze.

Bei den Männern hatte zuvor Jens van Wout die Rennen über 1000 m und 1500 m für sich entschieden. Lediglich in der Mixed-Staffel verpassten die Oranje-Läufer als Fünfte das Podest. Bis zum Ende der Shorttrack-Wettbewerbe am Freitag stehen vier weitere Entscheidungen an. Deutsche Shorttracker nehmen nicht an den Winterspielen teil.