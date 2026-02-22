Olympia: Deutsche Goldmedaille zum Greifen nahe!

SID 22.02.2026 • 10:15 Uhr Johannes Lochner kann sich auf dem Weg zum Olympiagold nur noch selbst schlagen. Ein deutscher Dreifachsieg winkt.

Bob-Pilot Johannes Lochner greift zum Abschluss seiner Karriere nach dem olympischen Gold-Double. Fünf Tage nach seinem Triumph im Zweier baute der 35-Jährige in der Königsdiziplin Vierer seinen Vorsprung im dritten Lauf weiter aus und liegt vor dem Entscheidungsdurchgang 0,48 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich. Dritter ist der Frankfurter Adam Ammour (+0,92). Sein Puffer auf den Schweizer Michael Vogt beträgt neun Hundertstelsekunden.

Im großen Schlitten war eigentlich eine enge Entscheidung erwartet worden, doch schon am ersten Wettkampftag hatte Lochner mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer die Konkurrenz dominiert. Im letzten Lauf seiner Laufbahn kann sich der Ausnahmepilot aus Berchtesgaden im Kampf um Gold nur noch selbst schlagen.

Lochner erfüllt sich Olympia-Traum

Mit dem überlegenen Olympiasieg im Zweier hatte er sich am Dienstag bereits seinen großen Traum erfüllt. Für das deutsche Team wäre es zum Abschluss der Winterspiele in Norditalien die achte Goldmedaille - und die sechste im Eiskanal.