Phelps gratuliert: Kläbo nach Olympia-Rekord in besonderem Klub

SID 22.02.2026 • 09:54 Uhr Schwimm-Ikone Michael Phelps heißt Skilanglaufstar Johannes Hösflot Kläbo in einem besonderen Klub willkommen.

Der Sommer-Rekordler huldigt dem Winter-Rekordler: Schwimm-Ikone Michael Phelps hat dem norwegischen Skilanglaufstar Johannes Hösflot Kläbo nach dessen sechstem Gold bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina gratuliert.

„Herzlichen Glückwunsch an Johannes, der nun zu einem erlesenen Kreis gehört“, schrieb der 40 Jahre alte US-Amerikaner in einer Botschaft an das norwegische Fernsehen.

Phelps gratuliert Kläbo

Phelps, der in seiner Karriere 23 Goldmedaillen gewann, und Kläbo, der auf elf kommt, sind die einzigen Sportler in der olympischen Geschichte, die Siege in zweistelliger Zahl gesammelt haben.