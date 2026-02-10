Olympia-Rekord für deutsches Duo?

SID 10.02.2026 • 05:40 Uhr Tobias Wendl und Tobias Arlt jagen in Cortina die Goldmedaillen Nummer sieben und acht - geben sich trotz eines möglichen Rekords aber locker.

Tobias Wendl wollte sich vor dem Start in die olympische Rekordjagd nicht in die Karten schauen lassen. Das Geheimnis für die Dominanz im Doppelsitzer mit Partner Tobias Arlt? „Unser Geheimnis bleibt unser Geheimnis“, sagte der Rennrodler nach dem Training am Montag in Cortina d’Ampezzo mit einem Augenzwinkern, um dann anzufügen: „Nein, wir haben kein Geheimnis. Wir genießen einfach das Leben und haben Spaß, aber wenn es darauf ankommt, sind wir trotzdem konzentriert.“

Und wie. Sechs olympische Goldmedaillen hat das bayerische Rodel-Duo bereits auf dem Konto, in Norditalien sollen am Mittwoch und Donnerstag die siebte und achte hinzukommen. Damit würden Wendl und Arlt mit den norwegischen Ikonen Ole Einar Björndalen (Biathlon), Björn Dählie und Marit Björgen (beide Langlauf) als erfolgreichste Winterolympioniken gleichziehen.

Möglicher Rekord treibt Wendl/Arlt nicht an

Die Aussicht auf einen Rekord treibt die beiden 38-Jährigen aber nicht an. „Wir wollen eine geile Show liefern“, sagte Wendl, Arlt fügte an: „Wir performen und schauen, was dabei herauskommt. Ob es zu einem Rekord reicht, werden wir dann sehen.“ Schon mit „nur“ einer Silber- oder Goldmedaille würden Wendl und Arlt zudem an Deutschlands Rekord-Winterolympionikin Natalie Geisenberger (6x Gold, 1x Bronze) vorbeiziehen.