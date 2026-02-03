Olympia: Skistar Katharina Schmid will deutsche Fahne tragen

SID 03.02.2026 • 16:20 Uhr Skispringerin Katharina Schmid geht in ihre letzten Olympischen Spiele, nach der Saison beendet sie ihre Karriere.

Für Skispringerin Katharina Schmid wäre die Rolle als deutsche Fahnenträgerin bei den am Freitag beginnenden Olympischen Spielen eine „Wahnsinnsehre“.

„Ich glaube, so eine Chance bekommt man wirklich nur einmal im Leben“, sagte die siebenmalige Weltmeisterin, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird, einen Tag vor der Abfahrt nach Italien in einer Medienrunde: „Es wäre für mich etwas ganz Besonderes, gerade bei meinen letzten Olympischen Spielen. Das wäre schon sehr cool.“

Fahnenwahl: Sechs deutsche Stars im Rennen

Schmid, die zu ihren vierten Spielen fährt, wurde vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) neben Ramona Hofmeister (Snowboard) und Laura Nolte (Bob) als Fahnenträgerin nominiert. Bei den Männern stehen Eishockey-Star Leon Draisiatl, Kombinierer Johannes Rydzek und Rodler Tobias Wendl zur Wahl. Die öffentliche Abstimmung endet am Dienstag, am Donnerstag will der DOSB die deutschen Fahnenträger für die Eröffnungsfeier am Freitag bekannt geben.

Schmid fiebert ihrem letzten Olympia-Abenteuer entgegen