Olympia: Deutscher Ärger nach Jury-Entscheidung

SID 12.02.2026 • 15:08 Uhr Die deutschen Snowboardcrosser Leon Ulbricht und Martin Nörl räumen sich im Viertelfinale gegenseitig ab. Die Jury-Entscheidung sorgt für Ärger.

Nach einer verhängnisvollen Kollision waren die beiden besten deutschen Snowboardcrosser am Boden zerstört: Beim Kampf um eine erhoffte Medaille bei den Olympischen Spielen räumten sich Leon Ulbricht und Martin Nörl in ihrem gemeinsamen Viertelfinallauf selbst ab.

In einem packenden Viertelfinallauf lag der zweimalige Gesamtweltcupsieger Nörl zunächst in Führung, fiel dann aber zurück und geriet bei der Aufholjagd zunächst leicht mit dem US-Amerikaner Nick Baumgartner aneinander.

Olympia: „Das ist schon ein bisschen bitter“

Dabei kam der Niederbayer ins Rutschen, schoss Ulbricht ab und landete mit ihm gemeinsam im Fangnetz. „Das ist schon ein bisschen bitter“, sagte der WM-Zweite von 2023 im ZDF.

Nörl wunderte sich, dass die Jury den Lauf nicht per Video überprüfte - „dass ich stürzte, hatte mit einem Kontakt zu tun“, betonte er.

Experte nach Entscheidung fassungslos

Damit verwies Nörl auf eine Berührung mit Nick Baumgartner. Der US-Amerikaner berührte ihn kurz bevor sich die beiden Deutschen in die Quere kamen.

Dass es nach dem Rennen zu keiner Überprüfung der Szene kam, ließ den Eurosport-Experten Alex Schwan fassungslos zurück: „Das verstehe ich nicht, bei aller Liebe. Das ist eine Farce.“

Rückschlag für deutsche Snowboarder

Nörl ergänzte, dass er und Ulbricht „sicher nicht zu den Favoriten gehört“ hätten, aber „wir hatten gutes Material und waren wahnsinnig schnell“. Nörl beendete das Viertelfinale noch als chancenloser Dritter, Ulbricht gab auf.

Ein weiterer Rückschlag für die deutschen Snowboarder, die in Livigno aller Voraussicht nach ohne Medaille bleiben werden. Das war dem Verband schon 2022 in Peking passiert.

Wie vor vier Jahren sicherte sich der Österreicher Alessandro Hämmerle die Goldmedaille. In einem spannenden Finale ließ der 32-Jährige wie in Peking den Kanadier Eliot Grondin hinter sich, der abermals Silber gewann. Bronze ging an den früheren Weltmeister Jakob Dusek aus Österreich.