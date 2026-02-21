Sellier nach Shorttrack-Sturz operiert

SID 21.02.2026 • 12:39 Uhr Die 25-Jährige war von der Kufe einer Konkurrentin schwer im Gesicht verletzt worden.

Nach einem schlimmen Kufentreffer im Gesicht ist die polnische Olympia-Shorttrackerin Kamila Sellier in Italien operiert worden. „Kamila wurde operiert, um den beschädigten Knochen zu reparieren. Alles wurde gereinigt“, berichtete Polens Chef de Mission Konrad Niedzwiedzki bei Eurosport.

Sellier (25) sei am Samstagmorgen mit starken Schwellungen aufgewacht und habe nicht viel geschlafen. Im weiteren Tagesverlauf solle die Beweglichkeit ihres Auges weiter überprüft werden.