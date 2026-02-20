Olympia 2026: Niederländer holt historisches Gold

SID 20.02.2026 • 22:23 Uhr Jens van ’t Wout zieht bei Olympia mit einer Legende seines Sports gleich. Am Freitag gibt es Staffel-Gold für den Shorttracker.

Gold im Gebiss und Gold um den Hals, jetzt gleich dreifach: Der niederländische Shorttracker Jens van ’t Wout hat bei den Winterspielen von Mailand und Cortina Geschichte geschrieben.

Der 24-Jährige, der seit einem Unfall auf Schlittschuhen einen Goldzahn und eine Narbe auf der rechten Wange trägt, raste am Freitag auch mit der Staffel zum Olympiasieg. Zuvor war er bereits über die 1000 und die 1500 m erfolgreich gewesen, über die 500 m gab es Bronze.

Mit drei Olympiasiegen bei ein und denselben Spielen tat er es Wiktor Ahn gleich, der 2006 für sein Geburtsland Südkorea und 2014 für Russland jeweils drei olympische Goldmedaillen gewann. Besonders süß für van ’t Wout: In der Staffel siegte er an der Seite seines Bruders Melle, der über die 500 m Silber gewonnen hatte.