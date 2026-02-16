Olympia: Deutscher Silber-Held mit kuriosem Aufruf im TV

SID 16.02.2026 • 16:50 Uhr Auch Medaillen bewahren den Skeletoni nicht davor, das Olympische Dorf räumen zu müssen.

Einem Medaillengewinner ganz nah sein? Das können Olympia-Fans in Cortina d’Ampezzo - wenn denn ihre Ferienunterkunft groß genug ist. Nach dem Gewinn zweier Silbermedaillen sucht Skeletoni Axel Jungk notgedrungen eine neue Bleibe, weshalb er im TV-Interview prompt einen Aufruf startete.

„Es ist schade, wir müssen morgen früh direkt das Dorf verlassen, weil wohl zu wenig Platz ist“, berichtete Jungk am Montag im ZDF - und fügte grinsend an: „Also falls hier jemand zuschaut, der in Cortina ist und Platz für ein paar Sportler hat: Wir würden uns freuen, meldet euch!“

Viel Schlaf benötigt Jungk trotz der Medaillenparty bis 6.30 Uhr in der neuen Unterkunft nach eigener Aussage allerdings nicht. „Kann ich in den nächsten Wochen zu Hause. Jetzt will ich hier alles aufsaugen und mitnehmen so gut es geht“, sagte der 34-Jährige.