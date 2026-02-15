Skeleton: Grotheer beendet seine Karriere

SID 15.02.2026 • 22:32 Uhr Der Olympiasieger von 2022 holte in Cortina noch zweimal die Bronzemedaille.

Skeleton-Pilot Christopher Grotheer hat gleich nach seinem letzten Rennen bei den Winterspielen das Ende seiner höchst erfolgreichen Karriere verkündet. Der Olympiasieger von 2022 gewann auch im Cortina Sliding Centre noch einmal Medaillen auf der größten Bühne, holte jeweils Bronze im Einzel und im Mixed-Team. „Für mich war es das letzte Rennen. Es ist immer noch hart, das zu sagen, aber das war mein Karriereende“, sagte Grotheer in der ARD.

Der 33-Jährige belegte zum Abschluss am Sonntagabend mit seiner langjährigen Weggefährtin Jacqueline Pfeifer Platz drei hinter den britischen Siegern Tabitha Stoecker/Matt Weston und den Teamkollegen Axel Jungk/Susanne Kreher. „Ich hatte gestern noch die Eingebung: Ich habe mit Jacqueline zusammen angefangen, und jetzt geht es halt zu Ende“, sagte Grotheer mit Tränen in den Augen.