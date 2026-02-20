Skicross: Maier mit bester Zeit im Platzierungslauf

SID 20.02.2026 • 11:15 Uhr Die deutsche Medaillenanwärterin kann frühestens im Finallauf auf Top-Favoritin Sandra Näslund treffen.

Skicrosserin Daniela Maier hat im Platzierungslauf am Freitagvormittag die beste Zeit erreicht und damit die Hoffnungen auf eine Medaille genährt.

Die Olympiadritte von 2022 war bei ihrer Fahrt 0,21 Sekunden schneller als die große Goldfavoritin Sandra Näslund aus Schweden, die vor vier Jahren in Peking gewonnen hatte.

Anhand der Zeiten aus dem Platzierungslauf, den jede der 32 Teilnehmerinnen alleine bestreitet, werden die Vierergruppen für das Achtelfinale (ab 12.00 Uhr) zusammengesetzt. Jeweils die ersten beiden kommen eine Runde weiter.

Maier und Näslund können damit frühestens beim Kampf um die Medaillen oder im „kleinen Finale“ aufeinandertreffen.