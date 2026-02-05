Olympia-Star Diggins jagt Gold in Italien – für Minnesota

SID 05.02.2026 • 14:53 Uhr Die Olympiasiegerin stammt aus Minnesota - und macht sich um die Menschen in ihrer Heimat "große Sorgen".

Die aus Minnesota stammende Skilanglauf-Olympiasiegerin Jessica Diggins will bei den Winterspielen in Italien auch für die Menschen in ihrer Heimat um Gold kämpfen. „Es ist gerade schwierig, sich auf Langlauf zu konzentrieren, wenn ich sehe, was daheim passiert. Aber mir ist es wichtig, diesen Leuten Freude zu bringen“, sagte die 34-Jährige am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Tesero.

Zwischen Bundesgewalt und Nachbarschaftshilfe: Diggins’ erschütternde Erfahrungen

Die US-Regierung hatte vor Wochen Tausende Bundesbeamte in die Stadt Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota geschickt, in der Folge waren zwei US-Bürger erschossen worden. „Das war erschütternd. Ich mache mir große Sorgen um die Leute. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die ihre Nachbarn beschützen. Sie haben gesagt: Gib alles, das macht uns glücklich. Du kannst uns repräsentieren. Ich habe mir das zu Herzen genommen“, sagt Diggins, die nach der Saison ihre Karriere beenden wird.

Mit Herz und Haltung: Diggins als Botschafterin eines respektvollen Amerika

Tour-de-Ski-Siegerin Diggins hatte 2018 in Pyeongchang Gold im Teamsprint gewonnen, nun bestreitet sie ihre vierten Winterspiele. „Ich stehe für eine Version von Amerika, die respektvoll ist, liebend, sich kümmernd und offen, die aufeinander aufpasst. Mir ist es wichtig, genau das der Welt zu zeigen. Das sind meine Werte, die ich auch hier vertreten werde“, sagte sie.

