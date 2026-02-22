Fassungslosigkeit bei Olympia! "Sowas habe ich noch nie erlebt"

SID , Mette Bech 22.02.2026 • 12:05 Uhr Eine Russin nimmt beim Skiwechsel nach etwa der Hälfte der Distanz versehentlich die Ski von Katharina Hennig Dotzler - im deutschen Lager herrscht Fassungslosigkeit.

Kurioser Zwischenfall beim olympischen Skilanglaufrennen über 50 Kilometer: Die Russin Darja Neprjajewa hat beim Skiwechsel nach knapp der Hälfte der Distanz versehentlich die Ski von Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler genommen. Neprjajewa fuhr zum Wechsel in Box 12, ihre Startnummer war aber die 14.

DSV-Bundestrainer Peter Schlickenrieder äußerte sich fassungslos von seinem Streckenposten aus. „Sowas habe ich noch nie erlebt. Das ließ von der gesamten Betreuermannschaft den Puls höher schlagen,“ so Schlickenrieder in der ZDF TV-Übertragung.

„Als wenn Ferrari zum McLaren fährt“

Wenn es um ihn gehe, müsste die Russin disqualifiziert werden. Sonst könne es sich noch als neue Taktik etablieren, sich die besten Ski auszusuchen, warnte er. „Das geht einfach nicht. Es ist so, als wenn man beim Formel 1 in die falsche Boxengasse reinfährt“, merkte Schlickenrieder an. „Als wenn Ferrari zum McLaren fährt“, fügte er an.

Die deutschen Techniker mussten in Windeseile neue Ski für Hennig Dotzler präparieren. Nachdem tief in der „Wachskiste gekramt” werden musste, gelang es dem Team, innerhalb von zehn Minuten neue Ski in die Box zu legen.

„Das, was die Wachsler hier geschafft haben, in Höchstgeschwindigkeit die Ski zu präparieren, ist schon eine Leistung für sich“, lobte der Trainer.

Olympia-Abschluss mit falschen Ski

Die Ersatzski wurde rechtzeitig für den Wechsel der Deutschen bereitgestellt, ohne dass Skilangläufern Henning von diesem Spektakel etwas mitbekam. „Sie hat einen Ski unter den Füßen, wo Katarina Henning drauf steht und sie geht davon aus, dass es der ist, den sie da vorm Rennen reingelegt hat“, stellte Schlickenrieder mit einem Schmunzeln fest.