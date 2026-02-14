Olympia: Snowboarder müssen umplanen

SID 14.02.2026 • 19:06 Uhr Bei den Olympischen Spielen müssen Annika Morgan und Noah Vicktor einen Tag früher ran als geplant. Die Qualifikation wird vorverlegt.

Die deutschen Snowboarder Annika Morgan und Noah Vicktor bestreiten ihre Qualifikation für den Slopestyle-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Norditalien früher als geplant.

Wegen des angekündigten schlechten Wetters wurden die Qualifikationsläufe vom Montag auf den Sonntag vorverlegt: Die Männer starten um 10.15 Uhr und 11.15 Uhr, die Frauen sind um 14.15 und 15.15 Uhr an der Reihe.

Bei den Frauen sollen die Medaillen dann am Dienstag (ab 13.00 Uhr im LIVETICKER) im Livigno Snow Park vergeben werden, die Männer küren ihren Olympiasieger am Mittwoch (ab 12.30 Uhr im LIVETICKER).