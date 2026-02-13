Snowboardcross: Fischer scheitert im Viertelfinale

SID 13.02.2026 • 14:53 Uhr Die 26-Jährige muss sich im Foto-Finish geschlagen geben. Der Olympiasieg geht an Josie Baff aus Australien.

Die deutsche Snowboardcrosserin Jana Fischer hat im olympischen Wettbewerb der Frauen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Beim Olympiasieg der Australierin Josie Baff scheiterte Fischer im Viertelfinale als Dritte ihres Laufes allerdings denkbar knapp, erst im Foto-Finish musste sie sich der Österreicherin Pia Zerkhold geschlagen geben. Silber im Livigno Snow Park holte Eva Adamczykova aus Tschechien, Bronze ging an die Italienerin Michela Moioli.

Im Platzierungslauf für das Achtelfinale hatte Fischer, die bislang noch ohne Weltcuppodest ist, zuvor Rang zehn belegt. Noch sind die Olympischen Spiele für die 26-Jährige nicht beendet, am Sonntag (13.45 Uhr, ZDF und Eurosport) wird sie gemeinsam mit Leon Ulbricht im Mixed-Wettbewerb antreten. Die Athletin vom SC Löffingen ist die einzige Frau, die das deutsche Snowboardcross-Team bei den Winterspielen in Norditalien vertritt.