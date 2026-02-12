Snowboardcross: Nörl im Achtelfinale gegen Ulbricht

SID 12.02.2026 • 12:11 Uhr Am Nachmittag kommt es in Livigno zur Entscheidung im Olympischen Snowboardcross.

Angeführt vom zweimaligen Gesamtweltcupsieger Martin Nörl hat sich das deutsche Quartett für die Final-Rennen im Snowboardcross in Position gebracht. Neben Nörl werden auch Niels Conradt, Julius Reichle und Leon Ulbricht dabei sein, wenn am Donnerstagnachmittag in Livigno das Achtelfinale (14.07 Uhr im LIVETICKER) steigt.

Es folgen im weiteren Verlauf direkt im Anschluss das Viertelfinale (14.18 Uhr), das Halbfinale (14.39 Uhr), das Kleine Finale (14.56 Uhr) und das Große Finale (15.01 Uhr).

Ulbricht beendete den ersten Lauf mit der drittbesten Zeit und fährt in Heat 5 des Achtelfinals nun gegen Nörl, der im Vorlauf am Vormittag, bei dem es um die Setzliste für das Achtelfinale ging, auf Platz 14 landete. Conradt fuhr auf Rang 16, Reichle kam über den zweiten Vorlauf auf Rang 31.

Nörl: „Fühle mich gut“

2022 hatte Nörl die letzten drei Wettbewerbe vor Beginn der Winterspiele allesamt gewonnen, war beim Saisonhöhepunkt dann aber nach einer Kollision bereits im Viertelfinale gescheitert.

Ende 2023 brach sich der 32-Jährige, der 2022 und 2023 den Gesamtweltcup gewann, dann das Sprunggelenk, nach langer Zwangspause konnte er zunächst größtenteils nicht mehr an seine einstigen Bestleistungen anknüpfen.