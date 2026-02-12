Snowboardcrosser im Mixed mit Ulbricht und Fischer

SID 12.02.2026 • 21:26 Uhr Für den olympischen Teamwettbewerb erhält Leon Ulbricht den Vorzug gegenüber Routinier Martin Nörl.

Die deutschen Snowboardcrosser werden am Sonntag mit Leon Ulbricht und Jana Fischer im olympischen Mixed-Wettbewerb antreten (13.45 Uhr, ZDF und Eurosport). Der 21-jährige Ulbricht erhielt den Vorzug vor Routinier Martin Nörl - am Donnerstag waren beide im Einzelwettbewerb im Viertelfinale ausgeschieden, nachdem sie miteinander kollidiert waren. Fischer ist die einzige deutsche Starterin bei den Frauen in Livigno.

Unmittelbar nach dem Wettkampf der Männer am Donnerstag hatte Bundestrainer Bernard Loer die Aufstellungsfrage noch offengelassen. Ulbricht, der bislang bei zwei Weltcupsiegen steht, war in der Platzierungsrunde vor dem Achtelfinale auf Platz drei gefahren, Nörl wurde 14. Im Viertelfinale kam es bei Nörl, Weltcupgesamtsieger von 2022 und 2023, dann zum Kontakt mit dem US-Amerikaner Nick Baumgartner, woraufhin der 32-Jährige Teamkollege Ulbricht abräumte. Für beide deutsche Athleten war das Rennen daraufhin gelaufen.