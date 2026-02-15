Olympia: Snowboarder Vicktor scheitert auch in Slopestyle-Quali

SID 15.02.2026 • 12:39 Uhr Der 24-Jährige hatte bei den Olympischen Winterspielen zuvor bereits die Finalteilnahme im Big Air verpasst.

Der deutsche Snowboarder Noah Vicktor hat bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien auch im Slopestyle die Finalteilnahme verpasst. In der Qualifikation am Sonntag kam der 24-Jährige auf Rang 23, für seinen besten Lauf erhielt er 34,81 Punkte. Bei der Entscheidung am Mittwoch (12.30 Uhr im LIVETICKER) sind nur die Top zwölf startberechtigt. Bester Athlet in der Qualifikation war der Neuseeländer Dane Menzies mit 86,06 Punkten.

„Man arbeitet so lange hin auf dieses Event“, sagte Vicktor hinterher, „wenn es dann nicht klappt, tut das einfach weh.“ Der Athlet vom WSV Bischofswiesen hatte in Livigno zu Beginn der Spiele bereits in der Vorausscheidung für das Big-Air-Finale das Nachsehen gehabt, nach zwei Stürzen kam er nur auf den 30. und letzten Platz. Am Sonntag bestreitet ab 14.15 Uhr auch Annika Morgan bei den Frauen die Qualifikation im Slopestyle, die 24-Jährige rechnet sich Finalchancen aus.