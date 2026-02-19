Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Olympia
Olympia
NEWS
VIDEOS
ZEITPLAN
MEDAILLENSPIEGEL
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Olympia>

Olympia 2026: Deutsche Hoffnung wieder fit! "Fast bei 100 Prozent"

Deutsche Hoffnung rechtzeitig fit

Finn Sonnekalb fühlt sich vor dem 1500-Meter-Lauf deutlich besser als in der ersten Woche der Olympischen Winterspiele. Reicht es für eine Medaille?
Bei den Youth Olympics hat Finn Sonnekalb schon mächtig abgeräumt. Jetzt will der Eisschnellläufer auch bei den Olympischen Spielen 2026 oben angreifen - weiß aber noch nicht so recht, was ihn erwartet.
SID
Finn Sonnekalb fühlt sich vor dem 1500-Meter-Lauf deutlich besser als in der ersten Woche der Olympischen Winterspiele. Reicht es für eine Medaille?

Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb ist bereit für den Einsatz auf seiner Paradestrecke 1500 Meter bei den Olympischen Winterspielen in Mailand.

„Mir geht’s echt deutlich besser. Ich würde sagen, dass ich fast wieder bei 100 Prozent bin“, sagte der 18-Jährige vor seinem zweiten und letzten Einsatz am Donnerstag (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Norditalien.

„Es ist nur noch in der Früh, wo ich es ab und zu merke, aber sonst ist eigentlich wirklich alles weg. Ich denke, ich bin jetzt in einer guten Form und kann vielleicht etwas Gutes liefern.“

Olympische Winterspiele: Krank beim Debüt

Sonnekalb hatte sich vor seinem Olympia-Debüt in der ersten Woche einen Infekt eingefangen und das 1000-Meter-Rennen angeschlagen auf dem zwölften Platz beendet.

Er sei nun zuversichtlich, „in einer guten Form“ am Start stehen zu können, so der Erfurter. Die Mittelstrecke über 1500 Meter ist die Königsdisziplin Sonnekalbs.

Bislang warten die deutschen Eisschnellläufer in Mailand auf eine Medaille. Bereits bei den vergangenen drei Winterspielen 2014, 2018 und 2022 waren sie ohne Podestplatzierung geblieben.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite