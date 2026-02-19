Olympia 2026: Deutsche Hoffnung wieder fit! "Fast bei 100 Prozent"

SID 19.02.2026 • 05:38 Uhr Finn Sonnekalb fühlt sich vor dem 1500-Meter-Lauf deutlich besser als in der ersten Woche der Olympischen Winterspiele. Reicht es für eine Medaille?

Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb ist bereit für den Einsatz auf seiner Paradestrecke 1500 Meter bei den Olympischen Winterspielen in Mailand.

„Mir geht’s echt deutlich besser. Ich würde sagen, dass ich fast wieder bei 100 Prozent bin“, sagte der 18-Jährige vor seinem zweiten und letzten Einsatz am Donnerstag (ab 16.30 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Norditalien.

„Es ist nur noch in der Früh, wo ich es ab und zu merke, aber sonst ist eigentlich wirklich alles weg. Ich denke, ich bin jetzt in einer guten Form und kann vielleicht etwas Gutes liefern.“

Olympische Winterspiele: Krank beim Debüt

Sonnekalb hatte sich vor seinem Olympia-Debüt in der ersten Woche einen Infekt eingefangen und das 1000-Meter-Rennen angeschlagen auf dem zwölften Platz beendet.

Er sei nun zuversichtlich, „in einer guten Form“ am Start stehen zu können, so der Erfurter. Die Mittelstrecke über 1500 Meter ist die Königsdisziplin Sonnekalbs.