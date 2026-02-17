Starker Schneefall: Slopestyle-Finale mit Morgan verschoben

Das für den frühen Dienstagnachmittag angesetzte olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen, für das sich auch die deutsche Annika Morgan qualifiziert hatte, ist wegen der schlechten Wetterbedingungen in Livigno verschoben worden. Aufgrund des starken Schneefalls war eine entsprechende Präparierung der Piste nicht möglich, die Verantwortlichen entschieden sich deshalb für eine Verlegung des Wettkampfes, der um 13.00 Uhr hätte starten sollen. Wann das Finale nachgeholt wird, stand zunächst noch nicht fest.