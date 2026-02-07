Steinmeier schwärmt von Olympia – Draisaitl heiß auf Gold!

SID 07.02.2026 • 11:29 Uhr Der Bundespräsident blickt voller Vorfreude auf die Spiele in Norditalien - und auf Fahnenträger Leon Draisaitl.

Gekleidet in eine Jacke der deutschen Mannschaft unterhielt sich Frank-Walter Steinmeier angeregt mit den deutschen Athletinnen und Athleten um Eishockey-Star Leon Draisaitl, auch dem Bundespräsidenten war die Vorfreude auf die Olympischen Spiele deutlich anzumerken.

„Ich bin sicher, wie immer wird Olympia ansteckend sein“, sagte das deutsche Staatsoberhaupt am Samstag, dem ersten Entscheidungstag der Spiele, im Olympischen Dorf.

Steinmeier schwärmt von fulminanter Eröffnung und hofft auf Friedenszeichen

Besonders die „fulminante Eröffnungsfeier“ im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion am Vorabend hatte bei Steinmeier bleibenden Eindruck hinterlassen. Er habe eine „begeisternde Stimmung“ wahrgenommen, betonte der 70-Jährige. Sein Wunsch und der von vielen sei, dass die Spiele in Norditalien „ein Zeichen setzen für Verständigung und für Frieden, nachdem wir uns alle sehnen“.

Draisaitl als Zugpferd – Steinmeier schwärmt von Teamgeist

Gleichzeitig zeigte sich Steinmeier „beeindruckt von den Sportlerinnen und Sportlern, die wir hier getroffen haben, mit denen wir gesprochen haben“ - darunter auch Fahnenträger Draisaitl. Der NHL-Profi, der die deutsche Mannschaft am Freitag angeführt hatte, sei „heiß auf dieses Turnier“, freute sich Steinmeier: „Und ich bin mir ganz sicher, er wird der Mannschaft auch noch ein Plus geben.“

Vom Eishockey übers Ski bis zum Biathlon – Steinmeiers Italien-Wochenende