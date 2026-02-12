Helm-Debatte bei Olympia: Selenskyj kritisiert IOC

SID 12.02.2026 • 14:01 Uhr Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj meldet sich in der Helm-Debatte zu Wort.

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Skeletonsportler Wladyslaw Heraskewytsch für seine „klare Haltung“ bei den Winterspielen gedankt und zugleich das Internationale Olympische Komitee (IOC) angegriffen.

„Wir sind stolz auf Wladyslaw und seine Tat. Mut zu haben, ist mehr wert, als Medaillen zu gewinnen“, schrieb Selenskyj am Donnerstag bei X: „Sein Helm mit den Porträts der verstorbenen ukrainischen Sportler steht für Respekt und Erinnerung. Er erinnert die ganze Welt daran, was russische Aggression bedeutet und welchen Preis der Kampf um Unabhängigkeit hat. Und dabei wird kein einziges Regelwerk verletzt.“

Heraskewytsch wollte im Wettkampf mit seinem Helm Athletinnen und Athleten ehren, die im Krieg von russischen Soldaten getötet wurden. Das IOC untersagte dies mit Verweis auf die Olympischen Charta, die Meinungsäußerungen unter anderem auf dem Spielfeld („field of play“) untersagt. Heraskewytsch wurde disqualifiziert.

Selenskyj kritisiert IOC-Entscheidung

„Sport sollte nicht zu Vergessen führen, und die olympische Bewegung sollte dazu beitragen, Kriege zu beenden, anstatt den Aggressor zu unterstützen“, schrieb Selenskyj: „Leider spricht die Entscheidung des IOC eine andere Sprache.“

Diese habe „nichts mit den Prinzipien des Olympismus zu tun, die auf Gerechtigkeit und Friedensförderung basieren.“

Selenskyj verwies zudem auf den Umgang Russlands mit dem „Olympischen Frieden“ und auf den Umgang mit russischen Sportlern durch das IOC.

„Russland verstößt ständig gegen olympische Prinzipien“

„Es ist Russland, das ständig gegen die olympischen Prinzipien verstößt und die Zeit der Olympischen Spiele für Kriegszwecke nutzt“, schrieb er: „2008 war es der Krieg gegen Georgien, 2014 die Besetzung der Krim, 2022 eine großangelegte Invasion in der Ukraine. Und jetzt, im Jahr 2026, trotz zahlreicher Aufrufe zu einem Waffenstillstand während der Olympischen Winterspiele, zeigt Russland völlige Missachtung und verstärkt die Raketen- und Drohnenangriffe auf unsere Energieversorgung und unsere Bevölkerung.“