Pannen-Start bei Olympia

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier haben die Wettbewerbe der 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo begonnen.

Den Anfang machten die Curler, die erste Session des Mixed-Turniers begann um 19.05 Uhr im Cortina Curling Stadium mit den Duellen Estland - Schweiz, Kanada - Tschechien, Großbritannien - Norwegen und Schweden - Südkorea.

Olympia: Licht geht plötzlich aus

Nur wenige Minuten nach Beginn der Partien erfolgte eine kuriose Unterbrechung. In der Halle fiel das Licht für rund fünf Minuten aus, weshalb die Athleten und Athletinnen pausieren mussten. Die Spiele seien wegen „technischer Wartung“ unterbrochen, teilten die Organisatoren via Einblendung im TV-Bild mit. Nach Behebung des Stromproblems konnten die Partien fortgesetzt werden.

Damit läuft der erste von drei Wettbewerben im Curling, insgesamt gibt es in Norditalien 116 Entscheidungen. Die erste Goldmedaille wird am Samstag vergeben, wenn die alpinen Skirennläufer in der Abfahrt antreten (11.30 Uhr). Am ersten Wochenende werden 13 Olympiasieger bzw. Olympiasiegerinnen gekürt.