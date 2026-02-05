Newsticker
Olympia-Schock: Snowboard-Star McMorris verpasst Big Air

Herber Rückschlag für Olympia-Star

Fehlt zunächst: Mark McMorris
© GETTY/AFP/SID/Michael Reaves
SID
Zum Slopestyle-Wettkampf soll der dreimalige Olympiadritte Mark McMorris aber wieder fit sein.

Der kanadische Snowboard-Star Mark McMorris muss nach einem heftigen Sturz auf den Big-Air-Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina verzichten. Der 32-Jährige wurde zwar am Donnerstag einen Tag nach dem Trainingscrash aus dem Krankenhaus entlassen, war aber noch nicht einsatzfähig für die Qualifikation am gleichen Abend.

„Ich habe mir den Kopf angestoßen und bin deshalb nicht im Big Air dabei“, schrieb McMorris auf Instagram: „Zum Glück sieht es für Slopestyle besser aus.“

McMorris war 2021 Weltmeister im Big Air, seine drei olympischen Bronzemedaillen holte er aber im Slopestyle (2014, 2018, 2022). In dieser Disziplin geht es erst am 18. Februar um die Medaillen.

