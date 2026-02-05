Olympia-Schock: Snowboard-Star McMorris verpasst Big Air

SID 05.02.2026 • 17:03 Uhr Zum Slopestyle-Wettkampf soll der dreimalige Olympiadritte Mark McMorris aber wieder fit sein.

Der kanadische Snowboard-Star Mark McMorris muss nach einem heftigen Sturz auf den Big-Air-Wettkampf bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina verzichten. Der 32-Jährige wurde zwar am Donnerstag einen Tag nach dem Trainingscrash aus dem Krankenhaus entlassen, war aber noch nicht einsatzfähig für die Qualifikation am gleichen Abend.

„Ich habe mir den Kopf angestoßen und bin deshalb nicht im Big Air dabei“, schrieb McMorris auf Instagram: „Zum Glück sieht es für Slopestyle besser aus.“