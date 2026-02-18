Olympia: Hund sorgt für Verwirrung bei Zieleinlauf!

SPORT1 18.02.2026 • 10:43 Uhr Ein freundlicher Vierbeiner sorgt für Wirbel im olympischen Skilanglauf - eine Brasilianerin profitiert kurzzeitig.

Tierischer Trubel beim Teamsprint der Skilangläuferinnen: Während der Qualifikation am Mittwochmorgen in Lago di Tesero ging ein großer grauer Hund unbekannter Herkunft auf Entdeckungstour.

Das freundliche Tier preschte die Zielgerade hinunter und jagte spielerisch die letzten Starterinnen der ersten Runde Richtung Ziellinie.

Dort beschnupperte der Hund neugierig die Argentinierin Nahiara Diaz Gonzalez, ehe er sich nach dem absolvierten Auslauf zufrieden hechelnd „festnehmen“ und tätscheln ließ.

Verwirrung um Hund im Ziel

Gefahr für Tier wie Teamsprinterinnen bestand zu keinem Zeitpunkt. Verwirrung gab es trotzdem, weil der Vierbeiner die Lichtschranke am Ziel ausgelöst hatte - was dazu führte, dass die Brasilianerin Eduarda Ribera mit einem erstaunlich kleinen Rückstand von 19,6 Sekunden angezeigt wurde.

Letztlich wurde der Zeitabstand auf die Führende auf 34,4 Sekunden hochkorrigiert.