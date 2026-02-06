Langlauf-Legende muss auf Olympia verzichten

Newsticker
Die Olympischen Winterspiele 2026 finden in Mailand und Cortina statt. Aber auch andere Orte in Italien werden zum Schauplatz der Wettkämpfe. Hier gibt's alle Austragungsorte im Überblick.
SID
Die norwegische Langlauf-Ikone Marit Björgen muss auf eine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d’Ampezzo verzichten.

Die achtmalige Olympiasiegerin, die inzwischen als Trainerin für ihr Heimatland agiert, muss „wegen eines Krankheitsfalls in der Familie“ passen, wie sie bei TV2 sagte. Ihre Erbinnen sieht sie dennoch „in guten Händen“.

Nach Auskunft der norwegischen Delegation wird Björgen (45) auch zu einem späteren Zeitpunkt nicht nachreisen nach Italien. Sie hatte 2024 wie Pal Gunnar Mikkelsplass, der am 14. Februar zum Team stoßen soll, einen Posten als Assistenzcoach bei der Frauen-Mannschaft übernommen.

Erste Langlauf-Wettbewerbe am Samstag

Der norwegische Cheftrainer Sjur Ole Svarstad ist bereits vor Ort, der erste Olympia-Wettbewerb der Langläuferinnen findet mit dem Skiathlon bereits am Samstag (ab 13 Uhr im LIVETICKER) statt.

Björgen hatte ihre aktive Karriere 2018 beendet. Mit achtmal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze ist sie die erfolgreichste Winterolympionikin.

