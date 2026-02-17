Olympia: Deutsches Curling-Drama endet bitter!

SID 17.02.2026 • 12:19 Uhr Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz liegt gegen das Schlusslicht Tschechien souverän in Führung, verliert dann aber komplett den Faden.

Die deutschen Curler stehen bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d’Ampezzo vor dem Aus. Das junge Team um Skip Marc Muskatewitz verlor nach mehreren schwerwiegenden Fehlern gegen das zuvor noch sieglose Tschechien trotz einer 5:2-Führung dramatisch mit 7:9.

Deutschland muss nun seine letzten beiden Vorrundenspiele gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen, um noch das Halbfinale zu erreichen. „Am Ende des Tages müssen wir uns an die eigene Nase packen“, resümierte Bundestrainer Uli Kapp die Leistung: „Wir haben das Spiel dominiert und mehrfach Chancen, es zu entscheiden. Wir haben Steine liegen lassen, was uns nicht passieren darf.“

Am Dienstagabend (ab 19.05 Uhr im LIVETICKER) ist die noch ungeschlagene Schweiz der nächste Gegner, zum Abschluss der Round Robin treffen die Europameister von 2024 auf China (9.05 Uhr/beide ARD und Eurosport).

Mit drei Siegen und vier Niederlagen belegt die deutsche Auswahl vom kanadischen Trainer Ryan Sherrard Rang sieben. Das erklärte Ziel ist ein Platz in den Top vier.

Olympia: Zu viele Fehler zum Schluss

In der Schlussphase schlichen sich bei der deutschen Mannschaft grobe Fehler ein. Vor allem Muskatewitz schenkte den Tschechen, die ihren ersten Sieg bei Olympia bejubelten, wichtige Punkte. Im siebten End setzte der Skip einen Stein daneben, das Schlusslicht punktete dreifach und glich zum 5:5 aus. Deutschland ging zwar mit einer Führung in den letzten Durchgang, nach einem weiteren Fauxpas war der Weg zum Sieg Tschechiens aber frei.

Noch am Vortag gelang der deutschen Auswahl ein Überraschungssieg gegen Olympiasieger Schweden, der die Chancen auf das Halbfinale gewahrt hatte.