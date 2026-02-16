Ulbricht mit "Wut und Hass" zum "versöhnlichen Abschluss"

SID 16.02.2026 • 05:46 Uhr Der deutsche Snowboardcrosser zeigt bei Olympia sein Potenzial. Die mäßige Gesamtbilanz der Snowboarder sehen er und seine Teamkollegin differenziert.

Jeden seiner drei Läufe hatte Leon Ulbricht gewonnen, am Ende reichte es im Mixed-Wettbewerb am Sonntag gemeinsam mit Jana Fischer zu Rang sieben - der deutsche Snowboardcrosser hatte seinen Frieden mit den Olympischen Spielen in Norditalien gemacht. "Es ist ein versöhnlicher Abschluss", sagte der 21-Jährige, der trotz seines großen Potenzials im Einzel der Männer nach einem Crash mit Teamkollege Martin Nörl bereits im Viertelfinale ausgeschieden war: "Heute bin ich mit ein bisschen Wut und Hass gefahren, das hat mich ordentlich gepusht."

Auch wenn es in Livigno nicht zu Edelmetall reichte, hat der Athlet vom SC Rötteln eine vielversprechende Zukunft vor sich. "In vier Jahren kann extrem viel passieren", beschwichtigte er jedoch mit Blick auf die kommenden Spiele, "ich konzentriere mich erstmal auf die restliche Weltcupsaison."

Die Gegenwart für die deutschen Snowboarder hingegen sieht weniger rosig aus: Einzig Annika Morgan kann dem Team bei diesen Spielen im Slopestyle theoretisch noch eine Medaille bescheren, allerdings hat die 24-Jährige nur Außenseiterchancen.