Olympia: Deutsche Hoffnung verpasst Finale dramatisch

SID 08.02.2026 • 21:58 Uhr Annika Morgan zeigt in der Qualifikation nicht ihre beste Leistung. Sie verpasst das Finale um Haaresbreite.

Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan hat bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien das Finale im Big Air auf dramatische Art und Weise verpasst.

Die 23-Jährige kam in der Vorausscheidung im Livigno Snow Park mit 152,75 Punkten auf Platz 13, für die Medaillenentscheidung der besten zwölf Athletinnen am Dienstag (19.30 Uhr, ARD und Eurosport) fehlten ihr lediglich 0,75 Zähler. Quali-Siegerin wurde die Peking-Zweite Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland mit 172,25 Punkten.

Sturz wirft Morgan zurück

Morgan zeigte nach einem soliden ersten Durchgang (67,75) nur in ihrem zweiten Lauf ihr ganzes Können (85,00), nach einem Sturz im finalen dritten Run musste sie dann zusehen, wie sie im Live-Ranking immer weiter durchgereicht wurde.

Bei ihrem Olympia-Debüt in Peking hatte die Garmisch-Partenkirchenerin noch das Finale erreicht, sie wurde damals Zehnte.

Morgen musste lange um Olympia-Teilnahme bangen

Morgan hatte um die Teilnahme an Olympia bangen müssen, nachdem sie sich im Dezember im Training den dritten Mittelhandknochen gebrochen hatte.

Beim Slopestyle-Wettbewerb der Laax Open in der Schweiz nutzte sie Mitte Januar ihre einzige Chance, die geforderte Qualifikationsnorm zu knacken. Auch in Livigno wird sie im Slopestyle an den Start gehen. Die Qualifikation in dieser Disziplin findet am 16. Februar statt, am Tag darauf werden die Medaillen vergeben.