US-Vize JD Vance landet in Mailand – Trump-Entourage bei Olympia

SID 05.02.2026 • 14:11 Uhr Wegen des Besuchs des Stellvertreters von Donald Trump bei Olympia waren Diskussionen und Proteste in Italien entbrannt.

US-Vizepräsident JD Vance ist als einer der ersten prominenten Staatsgäste in Mailand eingetroffen. Der Stellvertreter von Donald Trump, in dessen Entourage sich beim Besuch der Olympischen Winterspiele auch Beamte der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE befinden, landete am Donnerstagvormittag mit einer Regierungsmaschine auf dem Mailänder Flughafen Malpensa. Neben seiner Ehefrau Usha und seinen drei Kindern ging mit ihm auch US-Außenminister Marco Rubio von Bord.

Vance appelliert an überparteiliche Fan-Unterstützung für Team USA

Vance (41) posierte in der Ankunftshalle des Flughafens mit Mitgliedern der US-Olympiadelegation und rief zur unpolitischen Unterstützung des Team USA auf: "Das ganze Land, Demokraten, Republikaner, Unabhängige – wir alle drücken euch die Daumen und feuern euch an. Dies ist eines der wenigen Dinge, die das ganze Land vereinen."

Der Republikaner fügte hinzu: "Ich hoffe, ihr gewinnt so viele Medaillen wie möglich." Seine Frau sei zwar "kein großer Sportfan", aber "alle zwei Jahre zwingt sie uns, die Olympischen Spiele wie besessen zu verfolgen".

Vom Eishockey-Rang zum Diplomaten-Dinner: Vances Fahrplan vor der Eröffnung