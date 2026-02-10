Olympia: Deutschland vor Rodel-Krimi

SID 10.02.2026 • 06:14 Uhr Julia Taubitz und Merle Fräbel kämpfen in einem Zweikampf um Rodel-Gold - und zeigen sich locker.

Vor dem vielleicht größten Tag ihrer Karriere setzte Julia Taubitz auf die italienische Küche. „Die Pizza im Olympischen Dorf ist unglaublich gut. Also das können sie wirklich, muss man sagen. Ich muss schon ein bisschen den Speicher auffüllen. Also es wird Pizza oder Pasta werden mit ein bisschen Gemüse“, sagte die Rennrodel-Weltmeisterin, die als Führende in den zweiten Wettkampftag bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo geht.

Wahrscheinlich, fügte Taubitz nach zwei starken Läufen im Cortina Sliding Centre an, gibt es „noch eine Birne hinterher. Ich bin absoluter Birnen-Fan.“ Die 29-Jährige aus dem Erzgebirge weiß: Vor dem sich anbahnenden Tausendstel-Krimi mit Teamkollegin Merle Fräbel um das nächste deutsche Rodel-Gold kann sie jede Stärkung gebrauchen.

Deutscher Kampf um Olympiagold

Denn die erst 22 Jahre alte Thüringerin Fräbel lauert bei ihrem Olympiadebüt nur 61 Tausendstelsekunden hinter Taubitz auf Platz zwei. Die Entscheidung fällt am Abend, wo noch zwei weitere Läufe anstehen (17.00/18.41). Fräbel gibt sich ganz gelassen und sah sich in ihrer Vorahnung bestätigt: „Im Abschlusstraining war schon abzusehen, dass es ein Battle zwischen uns wird.“