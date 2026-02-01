Papst Leo XIV: Olympia in Mailand/Cortina als Chance für Frieden

SID 01.02.2026 • 15:41 Uhr Der Pontifex äußert die Hoffnung, dass die Spiele in Italien die Gelegenheit bieten, "um konkrete Gesten der Entspannung und des Dialogs zu setzen".

Papst Leo XIV. hat die Olympischen Spiele in Norditalien als Chance bezeichnet, „die Hoffnung auf eine friedliche Welt neu zu entfachen“. Mit seinen besten Wünschen an die Sportlerinnen und Sportler sowie die Organisatoren der Wettbewerbe von Mailand und Cortina d’Ampezzo verband der Pontifex nach dem Angelus-Gebet am Sonntag den Hinweis, dass die Olympischen Spiele der Neuzeit unter dem Credo des internationalen Friedens und der „Brüderlichkeit“ gegründet wurden.

Papst ruft vor Winterspielen zu Frieden und Dialog auf

Der aus den USA stammende Papst äußerte die Hoffnung, dass „alle, denen der Frieden unter den Völkern am Herzen liegt und die in verantwortlichen Positionen sind, diese Gelegenheit nutzen werden, um konkrete Gesten der Entspannung und des Dialogs zu setzen“. Die Winterspiele beginnen am Freitag mit der Eröffnungsfeier und dauern bis zum 22. Februar, gefolgt von den Paralympischen Winterspielen vom 6. bis 15. März.

Appell an Kuba und USA: Dialog statt Eskalation

In seinen Ausführungen ging Leo XIV. konkret auch auf die „sehr beunruhigenden Nachrichten über eine Zunahme der Spannungen“ zwischen Kuba und den USA ein. Er forderte beide Länder auf, einen „aufrichtigen und wirksamen Dialog zu führen, um Gewalt und jede Handlung zu vermeiden, die das Leid des lieben kubanischen Volkes vergrößern könnten“.

