Langenhan auf Goldkurs! Erster deutscher Olympia-Coup rückt immer näher

SID 08.02.2026 • 17:24 Uhr Max Langenhan aus Thüringen steht vor seinem ersten Olympiasieg. Ein Lauf trennt ihn noch von Gold. Felix Loch hingegen hat erneut Probleme.

Für Rennrodel-Weltmeister Max Langenhan ist die erste deutsche Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo zum Greifen nah.

Der 26-Jährige aus Thüringen zauberte im Einsitzer auch im dritten Lauf eine Traumzeit in das Eis im Cortina Sliding Centre und geht mit 0,294 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Jonas Müller in den entscheidenden Durchgang (ab 18.34 Uhr im SPORT1-Liveticker). Dritter ist der Italiener Dominik Fischnaller (+0,542).

Mit Nackenschmerzen zur ersten deutschen Goldmedaille?

Für Langenhan wäre es der erste Olympiasieg, für das Team Deutschland die ersehnte erste Goldmedaille in Norditalien. Nach einer durchwachsenen Saison war der zweimalige Gesamtweltcupsieger Langenhan nicht als Topfavorit nach Cortina gereist, trotz starker Nackenschmerzen hatte er aber schon am Samstag mit zwei fehlerfreien Läufen und Bahnrekorden überzeugt.

Langenhan könnte auf Johannes Ludwig folgen, der 2022 in Peking triumphiert hatte und im Anschluss seine Karriere beendete.

Olympia: Schon wieder Probleme bei Loch

Felix Loch, der nach einem Patzer im ersten Lauf nur als Achter in den zweiten Wettkampftag gestartet war, offenbarte am Start erneut Probleme.

Mit 1,374 Sekunden Rückstand auf Langenhan kann der Routinier wohl nicht mehr in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Dem nach einer starken Weltcup-Saison als Mitfavorit gestarteten Olympiasieger von 2010 und 2014 droht wie in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 eine herbe Enttäuschung.

Langenhan vor größtem Karriere-Erfolg

Langenhan hingegen steht nach insgesamt sechs WM-Titeln (Einsitzer, Mixed-Einsitzer und Teamstaffel) vor dem größten Erfolg seiner Karriere.

2022 in Peking war er bei seiner ersten Olympia-Teilnahme auf Rang sechs gefahren. In Cortina hat der Rodler vom BRC Friedrichroda einen großen Thüringer Fanclub um Vater Uwe dabei, der ihn an der Bahn lautstark unterstützt.