Olympia: Deutscher Bob klar auf Goldkurs

SID 17.02.2026 • 19:17 Uhr Johannes Lochner liegt 0,92 Sekunden vor dem ratlosen Friedrich - und kann sich nur noch selbst schlagen.

Bob-Pilot Johannes Lochner greift in Cortina d’Ampezzo nach seinem ersten Olympiagold.

Der Gesamtweltcupsieger aus Bayern baute mit Anschieber Georg Fleischhauer seinen Vorsprung im Zweier nach dem dritten Lauf aus und geht mit einem praktisch nicht mehr einholbaren Puffer von 0,92 Sekunden auf seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich in den Entscheidungsdurchgang. Der dritte deutsche Starter Adam Ammour liegt hinter den beiden Weltklasse-Piloten auf Rang drei (+1,38).

Für Lochner wäre es der perfekte Start in seine letzte Wettkampfwoche. Der 35-Jährige beendet seine Karriere nach den Olympischen Spielen und will unbedingt sein erstes Gold gewinnen. Bei großen Rennen hatte er sich fast immer Friedrich geschlagen geben müssen, unter anderem in Peking 2022 im Zweier und Vierer. Lochner war mit einem Vorsprung von 0,80 Sekunden in den zweiten Wettkampftag gegangen.

Friedrich kann Olympia-Geschichte schreiben

Der zweimalige Doppel-Olympiasieger Friedrich hingegen will zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen - mit einem fünften Gold würde der Sachse an André Lange (4x Gold, 1x Silber) vorbeiziehen. Nach einer durchwachsenen Saison hatte er getönt: „Das Imperium hat immer zurückgeschlagen.“ Eine weitere Chance bekommt er im Vierer am Samstag und Sonntag.